ضبط 289 كيلو فسيخ ورنجة وجبنه قديمة منتهية الصلاحية بمطروح

وقال السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح، إن الحملات التموينية، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تموينية عبارة عن ضبط 289 كيلو فسيخ ورنجة وجبنة قديمة ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف مدير مديرية التموين بأنه تم تحرير عدداً المخالفات لبعض المخابز البلدية والمحلات التجارية لعرض وبيع لحوم بدون غطاء وعرض و بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وتم تحرير المحاضر وجميعها أحيلت المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف.

ومن جانبه، شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على مراكز المحافظة الثمانية، لضبط أسعار السلع المدعمة من الدولة، وضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.