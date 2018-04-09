ضبط 2000 عبوة أدوية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر فى الشرقية

ضبط 2000 عبوة أدوية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر فى الشرقيةالإثنين، 09 أبريل 2018 12:03 م
مبيدات حشرية- أرشيفية
إضافة تعليق
تمكنت وحدة قسم شرطة البيئة بمديرية أمن الشرقية من ضبط السيارة رقم " ق ل ب 6178 " قيادة "حمدى .ع " ومقيم بمحافظة المنوفية، وذلك لاتجاره فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة ،حيث تم ضبط (836) عبوة مختلفة الأشكال والأنواع من المبيدات والمخصبات الزراعية .
وضطبت أجهزة الأمن السيارة رقم 159568 نقل الشرقية قيادة "أسامة .م" ومقيم الحسينية ، وذلك لقيامه بالإتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص ، حيث تم ضبط (1356) عبوة مختلفة الأشكال والأنواع من المبيدات والمخصبات الزراعية ، وكذا برميل سلفات بوتاسيوم وزن 50 كيلو جرام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى ،والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
إضافة تعليق
صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة