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الإثنين، 09 أبريل 2018 12:28 م
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ضبط 2000 عبوة أدوية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر فى الشرقية

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:03 م
ضبط 2000 عبوة أدوية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر فى الشرقية مبيدات حشرية- أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت وحدة قسم شرطة البيئة بمديرية أمن الشرقية من ضبط السيارة رقم " ق ل ب 6178 " قيادة "حمدى .ع " ومقيم بمحافظة المنوفية، وذلك لاتجاره فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة ،حيث تم ضبط (836) عبوة مختلفة الأشكال والأنواع من المبيدات والمخصبات الزراعية .

وضطبت أجهزة الأمن السيارة رقم 159568 نقل الشرقية قيادة "أسامة .م"  ومقيم الحسينية ، وذلك لقيامه بالإتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص ، حيث تم ضبط (1356) عبوة مختلفة الأشكال والأنواع من المبيدات والمخصبات الزراعية ، وكذا برميل سلفات بوتاسيوم وزن 50 كيلو جرام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى ،والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

 

 


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