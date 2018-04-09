ضبط 2000 عبوة أدوية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر فى الشرقية







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت وحدة قسم شرطة البيئة بمديرية أمن الشرقية من ضبط السيارة رقم " ق ل ب 6178 " قيادة "حمدى .ع " ومقيم بمحافظة المنوفية، وذلك لاتجاره فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة ،حيث تم ضبط (836) عبوة مختلفة الأشكال والأنواع من المبيدات والمخصبات الزراعية .

وضطبت أجهزة الأمن السيارة رقم 159568 نقل الشرقية قيادة "أسامة .م" ومقيم الحسينية ، وذلك لقيامه بالإتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص ، حيث تم ضبط (1356) عبوة مختلفة الأشكال والأنواع من المبيدات والمخصبات الزراعية ، وكذا برميل سلفات بوتاسيوم وزن 50 كيلو جرام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى ،والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.