صور.. وكيل صحة الإسماعيلية: المستشفيات لم تتلق أى بلاغ غرق أو تسمم







الإسماعيلية -صبرى غانم

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن مستشفيات المحافظة لم تتلق حتى الآن أى بلاغات بوجود غرقى أو حالات تسمم.

وأضاف السقعان، أنه طبقا لتعليمات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بأنه تم الدفع بعدة عيادات متنقلة بأماكن تجمعات المواطن لتقديم الخدمات الطبية لهم عند الاحتياج اليها وأشار بأنه تم تزويد جميع صيدليات المستشفيات وأقسام الطوارىء بالأدوية اللازمة كما تم تزويد المستشفيات بكافة التخصصات ومنها المخ والأعصاب والأوعية الدموية وجراحات القلب، كما أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات، وجميع المراكز الطبية مازالت تعمل فى علاج المصابين من فيروس سى.

كانت محافظة الإسماعيلية شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم انتشار سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة والأطقم الطبية فى أماكن تجمع المواطنين بمنطقة البلاجات وحديقة الغابة ومنطقة نمرة 6 .







































