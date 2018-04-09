صور.. مصيف بورسعيد يستقبل آلاف الزائرين بشم النسيم ونسبة الإشغال 90%







بورسعيد – محمد فرج ومحمد عزام

توافد على شاطئ بورسعيد، منذ الصباح الباكر آلاف الزائرين من المحافظات المجاورة احتفالا بأعياد الربيع "شم النسيم" والاستمتاع بشاطئ البحر الأبيض المتوسط المتميز بمياه الصافية ورماله الناعمة، فضلًا عن واجبات الأسماك المملحة "الفسيخ" والمدخنة من "الرنجة" كما جاءوا ليستمتعوا بأنغام السمسمية.

وقال ناصر حميد متولى مدرس 35 سنة من القنطرة غرب، "جئنا لشاطئ بورسعيد الذى يتميز بالهدوء والمياه التى تجعلنا نأمن على أولادنا من نزول البحر، فضلا أننا نتناول الأسماك الطازجه والفسيخ والرنجة وسط فرحة أطفالنا بمياه الشاطئ الصافية".

وتضيف حسنية حسن عبد الله ربة منزل من كفر الشيخ، "أحنا كل سنة بنيجى بورسعيد فى الأعياد واحتفالات الربيع علشان نبسط الأولاد وطبعا ناكل فسيخ وكابوريا وجمبرى ونقضى يوم جميل".

وتابعت روان طه عبد الرحمن مهندسة ديكور من القاهرة، أحنا فضلنا شاطئ بورسعيد عن شواطئ شهيرة، لأنها تاريخ وأطفالنا بتحس براحة نفسية، ووصل سعر تأجير الشمسية بـ100 جنيه، والكرسى الواحد بـ 20 جنيه"، كما شهدت القرى المملوكة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد "الكنارى والكروان وجنة النورس"، إقبالا ملحوظا اليوم الإثنين، منذ الصباح الباكر لعدد رواد القرى والزائرين من خارج محافظة بورسعيد، مع فتح باب الحجز لقضاء يوم واحد.

وقد وصلت نسبة الإشغال بقرى الجهاز التنفيذى اليوم الإثنين إلى 90%؜ قابلة للزيادة خلال ساعات النهار، مع الإقبال الملحوظ من المواطنين على القرى المصيفية وشاطئ بورسعيد، للاستمتاع بيوم شم النسيم.



توافد من المحافظات المجاورة على شاطئ بورسعيد



بائع الذرة المشوى يتجول على الشاطئ



بعض الشباب يستمع بمياه المتوسط



الأطفال والفتيات والسيدات وعشق مياه البحر



مزيد من الزائرين يستمتعوا بهواء النسيم



الشماسى ممتدة على رماله الناعمة