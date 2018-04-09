صور.. مدير أمن الإسماعيلية فى جولة ليلية على طريق البلاجات







الإسماعيلية – صبرى غانم

حرص اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية يرافقه مساعده اللواء عادل أنور واللواء ياسر الغندور والعميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والعميد محمود عاشور مأمور مركز الإسماعيلية بجولة تفقدية سيرًا على الأقدام بطريق البلاجات.

وخلال الجولة قام مدير الأمن ومرافقوه بتفقد الحالة الأمنية على كورنيش الإسماعيلية وعلى الكافيهات ومحلات الأسماك المتواجدة بشارع البلاجات وشدد مدير الأمن على القوات المعينة على طريق البلاجات والأكمنة بضرورة الحيطة والحذر وتوسيع دائرة الاشتباه وسرعة التصدى لأى حالة خارجة عن القانون.

وأثناء الجولة تقابل مدير الأمن ومرافقيه مع عدد من المواطنين واستمع مدير الأمن إلى آرائهم حول تواجد القوات الشرطية بمختلف الأماكن بمحافظة الإسماعيلية وقدم الأهالى التهئنة لمدير الأمن ومرافقوه بمناسبة شم النسيم.



مدير الأمن فى طريق البلاجات



مدير الأمن ومساعده



جانب من الجولة



مدير الأمن يستمع للمواطنين



مدير الأمن أمام بائع أسماك



مدير الأمن يقبل أحد الأطفال



القيادات الأمنية أثناء الجولة



مدير الأمن ومدير المرور



مدير الأمن يتحدث مع أحد الشباب



مدير الأمن يصافح احد افراد الخدمات



مدير الأمن يداعب طفلة



مدير الأمن يستمع للفتيات



مدير الأمن يصافح طفل



مدير الأمن يحمل طفل