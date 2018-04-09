video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 02:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 01:21 ص
صور.. محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات


بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المواطنين، الاحتفال بليلة شم النسيم بعدد من الحدائق والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين.

 

 

والتقى المحافظة بالمواطنين، خلال جولته التى شملت مسرح "اللنبى" للفنان التشكيلى محسن خضير، وحديقة المسلة وشارع طرح البحر، والاحتفالية التى أقيمت بقرية جنة النورس مؤكدا لهم على أن شواطئ ومتنزهات وحدائق المحافظة جاهزة وعلى أعلى مستوى لاستقبالهم، وتم توفير كافة الإمكانات ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة من أجل توفير الأجواء المناسبة لهم لقضاء أوقاتهم والاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم، وملتقطا عدد من الصور التذكارية معهم.

 

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة نظمت 3 احتفالات، الأولى بحديقة سعد زغلول فى حى العرب، وأحيتها فرقة صوت البحر للفن التلقائى والسمسمية بقيادة الفنانين جابر وفاطمة المرسى، والثانية بحديقة الأمل أمام مسجد صالح سليم فى حى المناخ، وأحيتها فرقة نجوم الأغنية الشبابية بقيادة الفنان محمد الزهار، أما الاحتفالية الثالثة فأقيمت بحديقة بنزرت خلف بنزينة الغاز بالتعاونيات فى حى الزهور، وأحيتها فرقة قصر ثقافة بورسعيد للفنون الشعبية للأطفال بقيادة الفنان محمد العشرى.

 

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم (1)
 

 

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم (2)
 

 

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم (3)
 

 

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم (4)
 

 

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم (5)
 

 

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم (6)
 

 

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم (7)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مئات الأهالى بشوارع بورسعيد مع بداية احتفالات شم النسيم

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

شم النسيم




لا تفوتك
المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة