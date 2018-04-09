صور.. محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم

بورسعيد - محمد عزام

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المواطنين، الاحتفال بليلة شم النسيم بعدد من الحدائق والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين.

والتقى المحافظة بالمواطنين، خلال جولته التى شملت مسرح "اللنبى" للفنان التشكيلى محسن خضير، وحديقة المسلة وشارع طرح البحر، والاحتفالية التى أقيمت بقرية جنة النورس مؤكدا لهم على أن شواطئ ومتنزهات وحدائق المحافظة جاهزة وعلى أعلى مستوى لاستقبالهم، وتم توفير كافة الإمكانات ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة من أجل توفير الأجواء المناسبة لهم لقضاء أوقاتهم والاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم، وملتقطا عدد من الصور التذكارية معهم.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة نظمت 3 احتفالات، الأولى بحديقة سعد زغلول فى حى العرب، وأحيتها فرقة صوت البحر للفن التلقائى والسمسمية بقيادة الفنانين جابر وفاطمة المرسى، والثانية بحديقة الأمل أمام مسجد صالح سليم فى حى المناخ، وأحيتها فرقة نجوم الأغنية الشبابية بقيادة الفنان محمد الزهار، أما الاحتفالية الثالثة فأقيمت بحديقة بنزرت خلف بنزينة الغاز بالتعاونيات فى حى الزهور، وأحيتها فرقة قصر ثقافة بورسعيد للفنون الشعبية للأطفال بقيادة الفنان محمد العشرى.