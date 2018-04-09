صور.. محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق ويهنئ المواطنين بشم النسيم







بنى سويف - أيمن لطفى

تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات والنوادى بالمحافظة، للاطمئنان على أحوال المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم، وللتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها، ومستوى تجهيزها والنظافة العامة بها، حيث رافقه خلال الجولة اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمحاسب محمود مغربى رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

وحرص المحافظ على مشاركة زوار الحدائق احتفالاتهم بحديقة الحيوان، وحدائق عابدين والنيل، والتى شهدت إقبالًا من المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر من مختلف مراكز المحافظة، للاحتفال بشم النسيم، حيث قام بتهنئة المواطنين المتواجدين بالحدائق، والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم فى الخدمة المقدمة.

وفى مشهد رائع امتلأت حديقة الحيوان بالزوار الذين كست وجوههم السعادة والفرحة والبهجة، حيث توافد المواطنون عليها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وتنوعت احتفالاتهم بالعيد بداخلها، الأطفال يلعبون، والأسر ينشغلون بإعداد الأماكن لتناول الأطعمة الشهية المعتادة فى هذه المناسبة مثل الرنجة والفسيخ والأسماك بمختلف أنواعها.

وازدادت فرحة المواطنين بتواجد محافظ الإقليم بينهم يتفقد أحوالهم ويراقب بنفسه مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويسألهم عن احتياجاتهم ويهنئهم بأعياد الربيع، ويؤكد لهم أن الجهاز التنفيذى بأكمله يعمل على راحتهم، حيث عبر الأهالى عن سعادتهم وأن شم النسيم تعد مناسبة عظيمة فى لم شمل الأقارب والجيران والأصدقاء، مؤكدين اعجابهم الكبير بمشاركة المحافظ لهم هذه الفرحة.

وحرص عدد كبير من المواطنين من التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، وسط هتافات تحيا مصر، والأغانى الوطنية، والأغانى المعهودة فى تلك المناسبات، وتنافس الأطفال فى التقاط الصور والسيلفى مع محافظ بنى سويف.

ولم يختلف المشهد فى جماله وروعته فى حديقة عابدين بمدينة بنى سويف، حيث امتلأت الحديقة بالمواطنين، وجلس المواطنون يتناولون الأطعمة، والأطفال منشغلين بألعاب الملاهى كالمراجيح والتزحلق، والعربات وغيرها، حيث تفقد المحافظ مستوى الخدمة والنظافة العامة بالحدائق، ووسائل الأمان المتوافرة حرصا على سلامة الزوار من أهالى المحافظة.

وفى حديقة النيل تميز مشهد العيد باحتشاد المواطنين فى كل مكان بالحديقة حتى افترش المواطنون المساحات بين المقاعد فى منظر غير مألوف منذ سنوات، وعند دخول المحافظ الحديقة بادر العديد من المواطنين فى التقاط السيلفى معه وهتافات مصر بلد الأمان وتحيا مصر والزغاريد المفرحة، وموجهين هتافاتهم للرئيس السيسى "معاك ياريس وتحيا مصر".

وشدد المحافظ على مديرى مشروع النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها، وتوفير كل الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بشم النسيم، موجها جميع رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال أيام الاحتفال بأعياد الربيع.

وأعدت المحافظة خطة متكاملة لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد وشملت عدد من الأجراءات للخروج بهذه المناسبة بشكل لائق وتحقيق أعلى درجات الراحة للمواطنين منها تشكيل غرف عمليات فرعية بالمديريات والوحدات المحلية تتصل بشكل دائم بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة أى شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها من خلال التنسيق مع غرف العمليات الفرعية المشكلة المديريات والمصالح الحكومية.

وتضمنت الخطة أيضا رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية خاصة بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لسرعة اتخاذ إجراءات فى حالات الطوارئ، فضلاً عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال هذه المناسبة، وتكثيف المراقبة على الأسواق والمحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين مع ضرورة رفع و إزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتكليف رؤساء مجالس المدن والقرى بالاستعداد الدائم بغرف عمليات الوحدات المحلية والمرور الدورى لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين دون شكاوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التى يزداد الطالب عليها فى هذه الأيام كالرنجة والفسيخ والأسماك بأنواعها للاطمئنان على صلاحيتها وتوافر كل الشروط الصحية، وتكليف الشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المقررة لها.



محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق



محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق



محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق



محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق



محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق



محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق



محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق



محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق



محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق



محافظ بنى سويف يتفقد الحدائق