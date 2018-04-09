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صور.. محافظ الإسماعيلية يشارك المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:24 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يشارك المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع محافظ الإسماعيلية أثناء الجولة


الإسماعيلية - جمال حراجى
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تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم، الحدائق العامة والمنتزهات المفتوحة، لمشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة السنوية والتى اعتادت خلالها محافظة الاسماعيلية على استقبال عدد كبير من المحافظات المجاورة، ومختلف محافظات الجمهورية لقضاء عطلة أعياد الربيع وشم النسيم بالإسماعيلية والاستمتاع بحدائقها وشواطئها.
 
وكان محافظ الإسماعيلية قد قام بجولة ميدانية رافقه خلالها محمد عبد السلام الصيرة السكرتيرالعام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثانى، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بجولة ميدانية بحدائق الغابة والطريق الدائرى، والتى التقى خلالها بجموع المواطنين الذين شدوا الرحال إلى تلك الحدائق للاستمتاع بقضاء يوم الشم النسيم، واطمأن منهم على عدم وجود أى شكاوى.
 
وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الجولة أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية رفعت درجة الاستعداد واتخذت كل التدابير والتجهيزات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لجميع ضيوف وزوار المحافظة ومواطنيها خلال تلك الفترة.
 
كما حرص المحافظ خلال الجولة على تفقد سيارة العيادة المتنقلة، وسيارة الإسعاف التى تم توفيرها بالحدائق، وجميع مواقع التجمعات والمزودة بأطقم طبية وتمريض وكل الإسعافات الأولية لخدمة المواطنيين والتعامل بشكل فورى مع أى موقف طارئ. 
 
1- محافظ الإسماعيلية أثناء الجولة
محافظ الإسماعيلية أثناء الجولة

2- جانب من ضيوف الإسماعيلية مع المحافظ
 جانب من ضيوف الإسماعيلية مع المحافظ

3- الاطمئنان على كافة التجهيزات
الاطمئنان على كافة التجهيزات

4- مواطنون يقضون شم النسيم بالإسماعيلية
مواطنون يقضون شم النسيم بالإسماعيلية

5- المحافظ يصافح احد المواطنين
 المحافظ يصافح احد المواطنين

6- شم النسيم فى حدائق الغابة
شم النسيم فى حدائق الغابة

7- عدد كبير من المواطنين فى زيارة للإسماعيلية اليوم
عدد كبير من المواطنين فى زيارة للإسماعيلية اليوم

8- المحافظ مع المواطنين
 المحافظ مع المواطنين

 


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