صور.. محافظ أسوان يتفقد الحدائق ويلبى مطلب طفل بعمل نظارة







أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الاثنين، حديقة السلام بكورنيش النيل رافقه خلالها رئيس مدينة ومركز أسوان ومدير عام الحدائق، وألتقى اللواء مجدى حجازى بالزائرين للحديقة من المواطنين وقدم لهم التهنئة بمناسبة شم النسيم.

وأثناء جولته حرص الكثير من الشباب والأطفال والسيدات من المترددين على الحديقة لتقديم التحية لمحافظ أسوان والتقاط الصور التذكارية معه.

فيما إستمع مجدى حجازى لمطالب المواطنين وإحتياجاتهم ووجه المسئولين لتلبيتها فى أسرع وقت ومن بينها مطلب الطفل مؤمن محمد الذى يحتاج إلى عمل نظارة حيث كلف المحافظ مدير الصحة بإجراء الكشف الطبى له على الفور وتوفير نظارة نظر له.

كما أعطى حجازى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بإستكمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين حتى يتمكن المواطنين وضيوف أسوان من السائحين والزائرين للإحتفال بفرحة أعياد الربيع وشم النسيم ، مكلفاً أيضاً بضرورة رفع أى مخلفات أو قمامة من الحدائق العامة والمتنزهات والتى تصل لنحو 140 حديقة عامة على مستوى المحافظة أولاً بأول ، بجانب الإهتمام بدورات المياه العمومية وخاصة المنتشرة فى الحدائق والمواقع السياحية والأثرية.

وشدد محافظ أسوان على إستمرار رفع درجة الإستعداد فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية ونشر فرق الإنتشار من سيارات الإسعاف المجهزة أمام الحدائق والمتنزهات للتعامل السريع مع أى حالات إشتباه تسمم تتسبب فيها تناول الأسماك المملحة ، لافتاً إلى أهمية التعامل السريع فى نفس الوقت مع أى حالات طوارئ وخاصة حالات الغرق فى مجرى نهر النيل على الرغم من التحذيرات المسبقة التى تتم فى هذا السياق ولا سيما فى منطقة الجزر النيلية وعلى جانبى النيل.



محافظ أسوان يتفقد الحدائق



محافظ أسوان يتفقد الحدائق