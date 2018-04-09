صور.. متنزهات الفيوم تستقبل المواطنين و"قارون ووادى الريان" الأكثر ازدحاما







الفيوم – رباب الجالي

شهدت محافظة الفيوم توافد المواطنين على الحدائق العامة والأماكن السياحية خاصة الأماكن المفتوحة التى تبعد عن مدينة الفيوم.

ففى منطقتى بحيرة قارون ووداى الريان توافد آلاف المواطنين على شواطئ البحيرتين احتفالا بأعياد الربيع وافترشوا أرض صحراء وادى الريان وبصحبتهم ما يكفيهم من الطعام والشراب وتناولوا الأسماك والبيض الملون.

وازدحمت المنشآت السياحية بالمحافظة خاصة الواقعة على بحيرة قارون ومنطقة السيليين وتوافدت الأسر لهذه الأماكن والتى خصصت أماكن للأطفال ووضعت برامج خاصة للإحتفال خلال هذا اليوم.

يقول أشرف السيد المدير المسؤل عن مركز القبة السياحى بمنطقة السيليين أن نسبة الإشغال وصلت اليوم إلى 90%، حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال بالمركز الذى وضع برنامجا ميزا لهذا اليوم تضمن تناول الرنجة والفسيخ فى وجبة الإفطار والمشويات فى وجبة الغذاء وتم تخصيص أماكن بها ألعاب للأطفال بالإضافة إلى وجود رسم الحنة للفتيات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة آمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الفيوم إن المديرية رفعت حالة الطوارئ والإستعدادات القصوى لاحتفالات المصريين بأعداد الربيع وتم توفير أدوية ومستلزمات طبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ وتقرر منع الأجازات بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الأغذية لمنع حالات التسمم الغذائى وتم عمل قافلة طبية للطوارئ بمقر الحديقة الدولية بمدينة الفيوم تستمر على مدار اليوم.

كما نشرت مديرية الأمن الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق المؤدية للمناطق السياحية وتغيير المحاور المرورية لتحقيق سيولة المرور ومنع التكدس.

وشنت مديرية التموين حملات لمراقبة بيع الفسيخ والرنجة طوال الأيام الماضية، وتمكنت إدارة تموين مركز الفيوم ثانى برئاسة مجدى صبرة مدير الإدارة وعماد زيدان رئيس الرقابة ومفتشى الإدارة بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى من ضبط صاحب احد الثلاجات غير المرخصة فى عزبة بهنس مركز الفيوم حيث كانت الثلاجة فى حالة فنية سيئة وغير مطابقة للمواصفات القياسيه لحفظ الاسماك المدخنة "الرنجة" مما يودى إلى تلفها وفسادها بالاضافة إلى حيازتة فواتير مزورة لمصانع اخرى لتضليل وايهام الزبائن والمتعاملين معه. وأسفرت الحملة عن ضبط طن و24 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" ما بين أسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى وأخرى مجهولة المصدر.

كما أعلن عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين بالفيوم تحذيرات لشراء الفسيخ وضرورة فحص الرنجة والفسيخ قبل الشراء.

وقال وكيل وزاره التموين إنه لابد من التأكد من بيانات سمكة الرنجة مثل اسم الشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج والانتهاء على صندوق الرنجة أو العبوة التى تاتى بها الرنجة لذلك يفضل التعامل مع محلات واماكن موثوق بها.

وأشار شرف، بالنسبة للفسيخ فى حالة فساده تكون السمكه غير متماسكة أو شديدة الصلابة نجد كتل صلبة بالفسيخ، مضيفا وبها بقع لونها أحمر أو أسود مما يشير إلى وجود تعفن فى السمك.

وأضاف يمكن كشف سلامة سمك الفسيخ أو فسادها من خلال رائحتها حيث نجد اختلافها عن رائحة الفسيخ المعتادة، كما فى حالة انتفاخ اسماك الفسيخ او تغير لونه إلى الأزرق نجد ان هذا دليل على فساد سمكة الفسيخ.

وحذر وكيل الوزاره المواطنين من الفسيخ والملوحه والرنجة المباعه فى أماكن غير مضمونة اوالباعة الجائلين وينصح بعدم شرائها إلا من إمكان موثوق بها.



















