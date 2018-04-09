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الإثنين، 09 أبريل 2018 05:06 م
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صور.. عروض ترفيهية واحتفالات بنادى زفتى الرياضى للاحتفال بشم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:54 م
صور.. عروض ترفيهية واحتفالات بنادى زفتى الرياضى للاحتفال بشم النسيم احتفالات نادى زفتى الرياضى


الغربية - محمد طارق
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توافد أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، على نادى زفتى الرياضى للاحتفال بشم النسيم، وتوجه الأطفال لممارسة هواياتهم بالرسم واللعب.
 
كما شهدت الاحتفالية عروضا ترفيهية، والتى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء اليوم داخل النادى، ويشهد الحفل من الساعة السادسة إلى الساعة الرابعة مسرح عرائس وساحر وأراجوز ومايت شو ورسم بالألوان، ومن الساعة السادسة إلى العاشرة مساء مطرب وفرقة استعراضية ومطربة.
 
وانتشر العاملون بجهاز النظافة بالنادى وقاموا بتوزيع أكياس خاصة بالقمامة، على المواطنين من أجل المحافظة على نظافته.
 
احتفالات نادي زفتي الرياضي
احتفالات نادى زفتى الرياضى

جانب من العروض
جانب من العروض

عروض ترفيهية للاطفال داخل نادي زفتي الرياضي احتفالات الربيع
عروض ترفيهية للأطفال داخل نادى زفتى الرياضى احتفالات الربيع

عروض ترفيهية للاطفال_1
عروض ترفيهية للأطفال

عروض ترفيهيه للاطفال
عروض ترفيهية للأطفال

 


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