صور.. صلاة تمجيد وزف أيقونات شهداء كنيسة مارجرجس لمقابرهم بالكنيسة







الغربية - مصطفى عادل

أدى الشمامسة بكنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية، صلاة التمجيد، عقب انتهاء حفل الكورال لتأبين شهداء أحد الشعانين.

وقام الشمامسة بزف أيقونات شهداء الكنيسة، إلى المزار الذى يضم جثامين الـ 30 شهيدا، كما تم السماح لأسر الشهداء بالتوجه إلى مقابر ذويهم لزيارتهم.

وتوجه الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها إلى المزار للوقوف بجانب أسر الشهداء.