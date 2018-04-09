صور.. شواطئ ميريت والأحياء تستقبل الغلابة فى شم النسيم بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبلت الشواطئ المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر، بكافة طبقاتها المختلفة لاستقبال أعياد الربيع، حيث استعد شاطئ ميريت كما يطلق عليه، أو شاطئ عام رقم 5 لاستقبال محدودى الدخل والفقراء، حيث أن تبلغ قيمة دخوله 5 جنيهات للفرد إلا أنه يعانى كثيرا من الإهمال الشديد .





وتشهد تلك الشاطئ فى المناسبات المختلفة ازدحامًا شديدًا كونه المتنفس الوحيد القريب من قلب مدينة الغردقة، يجلب فى شم النسيم أعداد كبيرة من سكان المدينة والوافدين من المحافظات الاخرى لقضاء يوما واحد فى الغردقة .





كذلك فى شواطئ شمال الغردقة "الأحياء" تشهد تلك الشواطئ ازدحاما كبيرا من المعيدين فى شم النسيم إلا أن شواطئ شمال الغردقة هى مساحات فضاء على شاطئ البحر يمتلكها رجال أعمال لم يتم إقامة إنشاءات عليها بعد .





ومن جانبه قال أشرف فؤاد مدير النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، إن تم الاستعداد لاستقبال المواطنين بالنادى الاجتماعى بالغردقة، حيث تم تحهيز 8 آلاف كرسى، وكذلك 15 منقذًا بحريًا بالاتفاق مع حمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة .





وأضاف فؤاد، لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع حاجز مطاطى على حدود المياه العميقة حتى لا يتم تخطيها حفاظا على أرواح المواطنين، مضيفًا أن تذكرة الدخول للمواطنين غير الأعضاء بالنادى 15 جنيها للفرد .





وأعلن الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، عن أن سيتم السماح بأهالى الغردقة وخاصة الصيادين بقضاء يوم شم النسيم على جزيرة أبو منقار وهى الجزيرة الوحيدة التى يسمح بالنزول على ظهرها يومى عيد الفطر وعيد شم النسيم لأهالى الغردقة الأصليين، لارتباطهم الثقافى بها قديما، حيث كانت من عاداتهم أن يقوم أهالى الغردقة بقضاء يومى عيد الفطر وعيد شم النسيم على ظهرها، وسمحت بذلك وزارة البيئة بارتباطهم بها.





وأضاف غلاب، لـ"اليوم السابع"، أن جزيرة "أبو منقار" أقرب الجزر البحرية لمدينة الغردقة، وكانت فى حقبة من الزمن جزء من المدينة وانعزلت عنه، والدليل على ذلك أنها الجزيرة الوحيدة التى تنبت بها أشجار "المانجروف" التى تنمو على الشاطئ بغزارة .





وأوضح مدير محميات البحر الأحمر، أن شواطئ جزيرة "أبو منقار" 80% منها أشجار "مانجروف"، وتعد أجمل جزيرة بحرية على ساحل البحر الأحمر، حيث تمتلك شواطئ رملية مميزة تفوق شواطئ الحزر الأخرى.

وتابع غلاب، أن جزيرة "أبو منقار" من ضمن الجزر الواقعة داخل نطاق محمية الجزر الشمالية، وممنوع إقامة أى أنشطة على ظهرها، والمسموح به قيام أنشطة بمحيط شواطئها وليس على اليابسة منها.





وعلى جانب آخر استقبلت مدينة الغردقة عددًا كبيرًا من المسئولين ووزراء لقضاء إجازة شم النسيم بها، وتحديدا بمنتجع الجونة شمال الغردقة وعلى رأسهم وزيرة السياحة الدكتورة رانيا مشاط، حيث وصلت أول أمس والتقت وزير التعاون الألمانى على هامش رحلته السياحية بالغردقة.





كما حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.



فيما أكد مصدر أمنى سياحى، على أن هناك عدة حفلات تقام بعدد من فنادق الغردقة، أهمها حفلتى الجونة وسهل حشيش، مؤكدًا على أن عدد الحضور فى حفلة الجونة يقترب من 1000 شخص، حيث تحيها فرقا أجنبية مختلفة .



وأضاف المصدر، أن هناك عدد كبير من المسئولين والإعلاميين يقضون شم النسيم على شواطئ البحر الأحمر، مؤكدا على أن هناك تشديدات أمنية مكثفة على فنادق البحر الأحمر.















































