video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شباب بالأقصر يشترون منزلا لإسكان ذوى المرضى أثناء رحلة العلاج بالقاهرة

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:00 ص
صور.. شباب بالأقصر يشترون منزلا لإسكان ذوى المرضى أثناء رحلة العلاج بالقاهرة


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

نجح شباب مدينة القرنة بغرب الأقصر، فى شراء عمارة سكنية بالعاصمة، وذلك لتسكين ذوى المرضى من أبناء بلدتهم فيها أثناء رحلة العلاج فى القاهرة، حيث يقول جمال حسين، عضو مجلس إدارة برابطة أبناء القرنة، إن الأهالى كانوا يعانون من أزمات السكن فى محافظات الوجه البحرى، أثناء رحلات علاج ذويهم من المرضى، بالإضافة إلى وجود أعباء مادية على محدودى الدخل، الأمر الذى أدى إلى التفكير فى إيجاد حل لهذه المشكلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة برابطة أبناء القرنة أنه على إثر ذلك، قام عدد من شباب رابطة أبناء القرنة، وجمعية أهالينا، و أصدقاء مستشفى الأورمان لعلاج الأورام، بالتطوع فى جمع مبالغ مالية من الأهالى ورجال الأعمال، و مساهمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على مدار 7 أشهر، حيث نجحوا فى شراء عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، ويحتوى الطابق الواحد على شقة تتضمن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، كما قاموا بتشطيبها، بتكلفة تزيد عن مليون جنيه، ولفت إلى أنه تم تجهيز العمارة السكنية وفرشها، لتجهيزها إلى الوافدين إليها من البلدة، من ذوى المرضى، لاستقبالهم فيها بالمجان، طوال رحلة العلاج.

شباب مدينة القرنة يجمعون المال ويشترون منزل لإسكان المرضى وذويهم فى العاصمة
شباب مدينة القرنة يجمعون المال ويشترون منزل لإسكان المرضى وذويهم فى العاصمة

 

تجهيزات المنزل بالعاصمة لشباب مدينة القرنة
تجهيزات المنزل بالعاصمة لشباب مدينة القرنة

 

جانب من فرش المنزل كقاعة استقبال لابناء مدينة القرنة
جانب من فرش المنزل كقاعة استقبال لابناء مدينة القرنة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وكيل صحة الأقصر يحيل الأطباء المتغيبين بمستشفى القرنة عن العمل للتحقيق

الاقصر

اخبار الاقصر

تكافل اجتماعي بالقرنة

اخبار مصر

شباب القرنة يشترون منزل بالعاصمة

اخبار المحافظات




لا تفوتك
المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة