صور.. شباب بالأقصر يشترون منزلا لإسكان ذوى المرضى أثناء رحلة العلاج بالقاهرة







الأقصر – أحمد مرعى

نجح شباب مدينة القرنة بغرب الأقصر، فى شراء عمارة سكنية بالعاصمة، وذلك لتسكين ذوى المرضى من أبناء بلدتهم فيها أثناء رحلة العلاج فى القاهرة، حيث يقول جمال حسين، عضو مجلس إدارة برابطة أبناء القرنة، إن الأهالى كانوا يعانون من أزمات السكن فى محافظات الوجه البحرى، أثناء رحلات علاج ذويهم من المرضى، بالإضافة إلى وجود أعباء مادية على محدودى الدخل، الأمر الذى أدى إلى التفكير فى إيجاد حل لهذه المشكلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة برابطة أبناء القرنة أنه على إثر ذلك، قام عدد من شباب رابطة أبناء القرنة، وجمعية أهالينا، و أصدقاء مستشفى الأورمان لعلاج الأورام، بالتطوع فى جمع مبالغ مالية من الأهالى ورجال الأعمال، و مساهمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على مدار 7 أشهر، حيث نجحوا فى شراء عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، ويحتوى الطابق الواحد على شقة تتضمن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، كما قاموا بتشطيبها، بتكلفة تزيد عن مليون جنيه، ولفت إلى أنه تم تجهيز العمارة السكنية وفرشها، لتجهيزها إلى الوافدين إليها من البلدة، من ذوى المرضى، لاستقبالهم فيها بالمجان، طوال رحلة العلاج.



شباب مدينة القرنة يجمعون المال ويشترون منزل لإسكان المرضى وذويهم فى العاصمة



تجهيزات المنزل بالعاصمة لشباب مدينة القرنة