صور.. سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع

المنوفية _ محمد فتحى

تفقد منذ قليل، الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، الإستاد الرياضى وحديقة الطفل بشبين الكوم بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس حى غرب شبين الكوم، لمشاركة المواطنيين احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث تفقد مختار حديقة الطفل وكذا الحدائق بالإستاد الرياضى للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لاستقبال الزائرين خلال فترة الاحتفالات ، مؤكداً على عدم وجود ما يعكر صفو الاحتفالات .

والتقى سكرتيرعام محافظة المنوفية عددا من المواطنين واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم موجها رئيس حى غرب بسرعة إزالة مخلفات القمامة فى نهاية اليوم والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين العامة ورفع كافة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة .

كما أكد الدكتور أيمن مختار، بأنه تم التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لتوفير جو من الأمن والأمان يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين خاصةً أن أعياد الربيع من أهم ملامحها الخروج إلى الحدائق والمتنزهات .

جدير بالذكر أنه قد سبق وأعلن الدكتور أيمن مختار سكرتيرعام المنوفية ، عن فتح جميع المتنزهات والحدائق العامة بنطاق المحافظة بالمجان لإستقبال المواطنين للإحتفال بأعياد شم النسيم وأعياد الربيع، مؤكداً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة والتنسيق بين كل من الصحة والتموين والطب البيطرى لإتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال الإحتفالات بشم النسيم وأعياد الربيع وكذا تلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة وإتخاذ الإجراءات العاجلة .