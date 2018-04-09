video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:39 م
صور.. سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

تفقد منذ قليل، الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، الإستاد الرياضى وحديقة الطفل بشبين الكوم بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس حى غرب شبين الكوم، لمشاركة المواطنيين احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث تفقد مختار حديقة الطفل وكذا الحدائق بالإستاد الرياضى للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لاستقبال الزائرين خلال فترة الاحتفالات ، مؤكداً على عدم وجود ما يعكر صفو الاحتفالات .

 

والتقى سكرتيرعام محافظة المنوفية عددا من المواطنين واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم موجها رئيس حى غرب بسرعة إزالة مخلفات القمامة فى نهاية اليوم والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين العامة ورفع كافة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة .

 

كما أكد الدكتور أيمن مختار، بأنه تم التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لتوفير جو من الأمن والأمان يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين خاصةً أن أعياد الربيع من أهم ملامحها الخروج إلى الحدائق والمتنزهات .

 

جدير بالذكر أنه قد سبق وأعلن الدكتور أيمن مختار سكرتيرعام المنوفية ، عن فتح جميع المتنزهات والحدائق العامة بنطاق المحافظة بالمجان لإستقبال المواطنين للإحتفال بأعياد شم النسيم وأعياد الربيع، مؤكداً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة والتنسيق بين كل من الصحة والتموين والطب البيطرى لإتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال الإحتفالات بشم النسيم وأعياد الربيع وكذا تلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة وإتخاذ الإجراءات العاجلة .

 
 
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم (1)
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم 

سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم (2)
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم 

سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم (3)
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم 

سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم (4)
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم 
 
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم (5)
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم 

سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم (7)
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم 

سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم (8)
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم 

سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم 

سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم (10)
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم 

سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم (11)
سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 10 أطنان مواد خام مجهولة المصدر بمصنع بلاستيك بالمنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

شم النسيم




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة