صور.. رئيس مدينة أبو دريس يتفقد الشاطئ العام







جنوب سيناء - فايزة مرسال

استقبل أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء والعاملون بالمدينة، المواطنين الذين توافد فى ساعات مبكرة على الشاطئ العام بمدينة أبو رديس لقضاء يوم شم النسيم، الذى يعد عيدا لكل المصريين، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الإدارات الخدمية بالمدينة.

وأكد رئيس مدينة أبو ردينة أنه تم تطوير وتجميل الشاطئ بالجهود الذاتية، وبمعاونة شباب وفتيات وأهالى أبو رديس، وتم توفير كراسى وشماسى وخدمات البوفيه للوافدين، ما سهل عليهم الجلوس والاستمتاع مع أصدقائهم وأبنائهم على الشاطئ، وممارسة هوايتهم المختلفة سواء سباحة، أو لعب الكرة الطائرة، أو كرة القدم.

وقد حرص رئيس مدينة أبو رديس على تفقد الشاطئ، وعلى التوجد بين الأهالى والأسر للاطمئنان على راحتهم، وإشعارهم بالأمن والأمان، وإن فريق عمله المرافق له فى خدمتهم طوال اليوم.

وقد وجة الأسر والأهالى الشكر لرئيس المدينة والعاملين على مجهودهم فى إظهار الشاطئ بهذا الجمال.



احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء يتفقد الشاطى العام



المواطنون على الشاطى



أثناء تفقد الشاطئ