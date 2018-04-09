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الإثنين، 09 أبريل 2018 05:05 م
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صور.. رئيس مدينة أبو دريس يتفقد الشاطئ العام

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:01 م
صور.. رئيس مدينة أبو دريس يتفقد الشاطئ العام رئيس مدينة أبو دريس يتفقد الشواطئ


جنوب سيناء - فايزة مرسال
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استقبل أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء والعاملون بالمدينة، المواطنين الذين توافد فى ساعات مبكرة على الشاطئ العام بمدينة أبو رديس لقضاء يوم شم النسيم، الذى يعد عيدا لكل المصريين، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الإدارات الخدمية بالمدينة.

 

وأكد رئيس مدينة أبو ردينة أنه تم تطوير وتجميل الشاطئ بالجهود الذاتية، وبمعاونة شباب وفتيات وأهالى أبو رديس، وتم توفير كراسى وشماسى وخدمات البوفيه للوافدين، ما سهل عليهم الجلوس والاستمتاع مع أصدقائهم وأبنائهم على الشاطئ، وممارسة هوايتهم المختلفة سواء سباحة، أو لعب الكرة الطائرة، أو كرة القدم.

 

وقد حرص رئيس مدينة أبو رديس على تفقد الشاطئ، وعلى التوجد بين الأهالى والأسر للاطمئنان على راحتهم، وإشعارهم بالأمن والأمان، وإن فريق عمله المرافق له فى خدمتهم طوال اليوم.

 

وقد وجة الأسر والأهالى الشكر لرئيس المدينة والعاملين على مجهودهم فى إظهار الشاطئ بهذا الجمال.

 

احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء يتفقد الشاطى العام
احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء يتفقد الشاطى العام
 
المواطنين على الشاطى
المواطنون على الشاطى
 
اثناء تفقد الشاطئ
أثناء تفقد الشاطئ
 
المواطنين يستمتع بشم النسيم
المواطنون يستمتعون بشم النسيم

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