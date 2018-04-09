صور .. توقف مشروع الصرف الصحى بـ3 قرى بمركز البدارى







أسيوط - هيثم البدرى

رئيس مركز ومدينة البدارى: التوقف بسبب انتظار مواسير خاصة بالصرف واستكمال المشروع وتنفيذه فى اسرع وقت

اشتكى أهالى قرى قاو النواورة والعتمانية ووادي الشيح التابعة لمركز البدارى، من توقف أعمال الصرف الصحى التى ينفذها أحد البنوك الدولية، والذي يخدم أكثر من 100 ألف نسمة بتكلفة تصل إلى 133 مليون جنيه.

وقال كمال محمد أحد أهالى القرية أن مشروع الصرف الصحى هو حلم طال انتظاره لأهالى قرى النواورة والعتمانية ووادى الشيح بعد معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع تم البدء فى تنفيذة نهاية شهر مارس عام ٢٠١٦ ، وكان من المقرر أن تكون مدة التنفيذ ١٨ شهر وبدأ فعليا، وتسلمت احدى الشركات الخاصة المشروع، وبدأت التنفيذ فى الشوارع المخطط لها فى القرى، ولكن فوجئنا بعد ذلك أن المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع سحب المعدات بدعوى عدم وصول المستحقات المالية .

وناشد على عمر أحد أهالى قري وادى الشيح، المسئولين بضرورة التدخل لمتابعة أسباب التوقف وحقيقة تصريحات المقاول، وإذا كان صحيحا فلماذا صرح رئيس الشركة والمسئولين فى الاجتماعات الجماهيرية، التى انعقدت بنا كمواطنين عن اهمية الصرف وأعلنوا خلال الاجتماعات ان أموال المشروع موجودة بالكامل ولا توجد اى عقبات خاصة بالمشروع ، والآن لم نر شيئا من الكلام الذين تحدثوا به معنا.

وأضاف السيد أحمد أحد أهالى مركز البدارى أن مشروع الصرف الصحى متوقف منذ 3 شهور، ولم نعرف السبب الرئيسى عن توقف فى تنفيذ المشروع الهام لدى المواطنين، كما أن الشوارع تم تكسيرها مما تسبب فى تعطيل المرور بالشوارع.

وأكد السيد أنه كان من المفترض أن يتم تسليم المشروع فى ٢٠١٧/٩/٢٧ ولكن لم يتم تسليمه فى الميعاد المحدد، مشيرا إلى أن المشروع توقف بسبب الدعم المادى على حد قول المقاول التابع للشركة .

وأوضح أحمد على من أهالى القرى المتوقف بها المشروع أننا بالإضافة إلى توقف أعمال المشروع أصبحنا نعانى من التكسير فى الشوارع واننا نخشى سقوط الاطفال ، وطلبة المدارس من الوقوع فى الحفر التى حفرها المقاول وتركها اكثر من 3 شهور وسحب معداته.

والمشروع حتى الآن لم ينفذ منه إلا 50% فقط، وأن المده القانونية المحدده للمقاول انتهت، وأن المشروع من المشروعات المهمة لدينا ولم نعرف لماذا توقف المشروع ، وأن جميع المواطنين فى حيرة بسبب توقف المشروع الضخم الذى يرفع المعاناة ويحل أزمة كبيرة لدينا ولا أحد يسأل من المسؤلين ولا يجيب علينا عن توقف المشروع وناشد على رئيس الوزارء ووزير الإسكان بضرورة التدخل ومحاسبة الشركة عن التوقف.

ومن جهته ، قال أحمد على بدر، رئيس مركز ومدينة البدارى ، أن كلام المقاول الذى اشيع بين الناس غير صحيح ولكن فترة التوقف بسبب انتظار مواسير خاصة بالصرف وسوف يتم استكمال المشروع وتنفيذه فى اسرع وقت ممكن ومتابعة اعمال التنفيذ مع المقاول ومحاولة تيسير المطلوب للمقاول.











































