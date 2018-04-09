صور.. توافد سكان العاشر على الحدائق..والمحافظ يزور حديقة الحيوان بالزقازيق







الشرقية - فتحية الديب ـ إيمان مهنى

يواصل المئات من سكان مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، توافدهم على الحدائق العامة والمتنزهات؛ احتفالاً بشم النسيم، وشهدت حديقة الكفراوى ونادى الرواد ونادى الصفوة بمدينة العاشر من رمضان زحامًا من قِبل أهالى المدينة الذين توافدوا على الحديقة بصحبة أطفالهم، للاحتفال بأعيد الربيع.

وأعلنت المحافظة عن تنظيم 3 احتفالات؛ الأولى بقصر ثقافة الزقازيق، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية فنية غنائية بنادى "القضاة" بمدينة الزقازيق، والثانية ببيت ثقافة "الصوفية" بمركز أولاد صقر، والثالثة عبارة عن يوم ثقافى يشمل ورش فنية وعرض عرائس ومسابقات ثقافية وفنية بملجأ الأيتام بقرية "هرية"، وكذا ملجأ أيتام "المسيحيين" بمدينة الزقازيق.

وانتشر بائعو الحلوى والبالونات وألعاب الأطفال بالحدائق، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بأماكن تجمعات المواطنين، وكشف رجال المرور من تواجدهم بالشوارع لمنع التكدس المروري.​

واكتظت حديقة الحيوان بالزقازيق، بالزائراين منذ الساعات الأولى لصباح عيد الربيع، للاحتفال وسط المساحات الخضراء و الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والعروض الفنية التي أعدتها إدارة الحديقة ضمن برنامج اليوم عيد شم النسيم .

وأكد المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة حيوان الشرقية، في تصريح خاص، أن زيادة الإقبال هذا العام للزائرين عن الأعوام السابقة بأعداد كثيرة جدا مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت حتي ظهر اليوم الي 5000 زائر، وهذا ناتج عن استعدادات الحديقة، بناء علي تعليمات اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، وذلك بزيادة المجموعات الحيوانية بالحديقة وعلي الأخص بيت الزواحف وكذلك تواجد السيارات التصادمية بالحديقة هذا العام، مما أدي الي زيادة الإقبال هذا العام مع وجود قوة من مديرية أمن الشرقية مع أمن الحديقة الداخلي للسيطرة وتفتيش الحقائب والشنط، حرصا علي سلامة الزائرين للاستمتاع يوم هادئ وجميل وكذلك توافر سيارات الاسعاف متواجدة مع كل هذه العوامل تؤدي إلي اطمئنان الزائر عند دخوله الحديقة في انه يستمتع بيومه كامل .

وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ضرورة رفع كفاءة حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق وتزويدها بالحيوانات النادرة لتكون مزاراً ومتنفساً يليق بأبناء محافظة الشرقية، جاء ذلك خلال مشاركته للمواطنين من مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة احتفالاتهم بأعياد شم النسيم بحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق .

وأوضح المحافظ أنه جار التنسيق مع وزارة الزراعة للبدء فوراً في تنفيذ خطة رفع كفاءة الحديقة وتزويدها بالحيوانات النادرة وذلك استجابة لمطلب أهالي المحافظة .

وتجول محافظ الشرقية داخل الحديقة وتفقد بيت الزواحف والمكان المخصص للغزال المصري و الأنعام الأفريقي والبجعة وبرفقته اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد ومديري مديريات الزراعة والصحة و الطب البيطري ورئيس مركز ومدينة الزقازيق .

وأبدى المواطنون سعادتهم بزيارة المحافظ وقاموا بإلتقاط صور تذكارية معه مقدمين له التهنئة بمناسبة أعياد شم النسيم .

تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عدداً من العيادات المتنقلة والتي تضم تخصصات مختلفة وسيارات الإسعاف والمتمركزة أمام المتنزهات والحدائق العامة والمنتشرة بشوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من تأدية الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين والتعامل مع الحالات الطارئة أثناء الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم .

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة أمام المتنزهات والحدائق العامة وتهيئة كافة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء يوم ترفيهي جميل يدخل عليهم السرور.

وأعلن محافظ الشرقية عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بغرف فرعية بكل مركز ومدينة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات أو أحداث طارئة خلال الإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم للتعامل معها فوراً .

كان محافظ الشرقية قد أعلن رفع درجة الطواريء بمديريات " الصحة – التموين – الطب البيطري – الزراعة – مرفق الإسعاف " وإلغاء الأجازات إستعداداً لأعياد الربيع و شم النسيم .

كما أكد محافظ الشرقية، على ضرورة رفع كفاءة حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق وتزويدها بالحيوانات النادرة لتكون مزاراً ومتنفساً يليق بأبناء محافظة الشرقية جاء ذلك خلال مشاركته للمواطنين من مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة إحتفالاتهم بأعياد شم النسيم بحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق.

وأوضح المحافظ أنه جار التنسيق مع وزارة الزراعة للبدء فوراً في تنفيذ خطة رفع كفاءة الحديقة وتزويدها بالحيوانات النادرة وذلك إستجابة لمطلب أهالي المحافظة .















































