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الإثنين، 09 أبريل 2018 05:04 م
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صور.. توافد المواطنين على شواطئ مطروح خلال أعياد الربيع

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:08 م
صور.. توافد المواطنين على شواطئ مطروح خلال أعياد الربيع توافد المواطنين على شواطئ مطروح خلال أعياد الربيع


مطروح – حسن مشالى
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استقبلت شواطئ محافظة مطروح والساحل الشمالى، آلاف المواطنين الذين يتوافدون من مختلف المحافظات لقضاء عطلة أعياد الربيع، فى ظل اعتدال حالة الطقس.

وشهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة خلال فترة ما بعد الظهيرة،  وتوافد المواطنون على شاطئ مطروح العام القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذي يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ العوام وشاطئ الليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، كما تقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وغيرها.

ويقع غرب المدينة عدد من الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة وهضبة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

وتفضل بعض الأسر والمجموعات الشبابية، تنظيم رحلات بحرية على متن "اللنشات واليخوت"، لقضاء ساعات داخل البحر بمحاذاة مدينة مرسى مطروح.

كما يقصد عدد كبير من أهالى مطروح، المتنزهات والنوادى، ومن أشهرها النادى الاجتماعى فى وسط مدينة مرسى مطروح، والذى ينظم حفلات ترفيهية وفنية، وحديقة النصر التابعة للقوات المسلحة، وحديقة راضى، ونادى ضباط الشرطة.

توافد المواطنين على شواطئ مطروح خلال أعياد الربيع
 

 

تزايد إقبال المواطنين على الشواطئ خلال فترة الظهيرة
 

 

بعض الأسر تفضل الشواطئ البعيدة عن الزحام
 

 

شواطئ مطروح تستقبل المواطنين خلال شم النسيم
 

 

ألعاب بحرية وسباحة وتنزه على شواطئ مطروح
 

 


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