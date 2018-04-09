صور.. توافد المواطنين على شواطئ جنوب سيناء للاحتفال بشم النسيم







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهدت مدن محافظ جنوب سيناء انطلاق المواطنين للشواطئ والحدائق العامة والمحميات الطبيعة وتدفق عدد كبير من السياح المصريين للمدن السياحة بدءا من رأس سدر طابا وارتفعت نسبة الإشغالات السياحة فى دهب وشرم الشيخ لـ48%.

كما شهدت إقبالا كبيرا من أهالى مدينة طور سيناء، حيث توافدت أعداد كبيرة من أهالى محافظة جنوب سيناء للاحتفال بشم النسيم، خاصة مدن رأس سدر وشرم الشيخ ودهب وطابا لما تتمتع به هذه المدن من الهدوء وطبيعة خلابة وجو يسحر الزائرين وطقس معتدل في هذا التوقيت من العام.

وقامت جميع الوحدات المحلية بتوفير كافة الخدمات أمام الزائرين من علامات إرشادية داخل المدين لتوجيههم إلى الأماكن التي يرغبون التوجه اليها وكذلك الشاطئ العام بكل مدينة وقامت معظم فنادق شرم الشيخ بتنظيم حفلات متنوعة عشاء بدوى وسفارى بحر ونظمت الشركات السياحية برامج ترفيهية واحتفالات متنوعة لجذب السياح.

قال المحاسب فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء إنه تم افتتاح متنزهات وشواطئ عام للمواطنين ببعض المدن كحديقة نويبع وساحة العلم 2 وساحة العلم 3 وتجهيز الشاطئ العام بطور سيناء بتوفير مظلات وبرجين مراقبة للمنقذين الاحتفال بشم النسيم حتي يتسني للمواطنين الاستمتاع بهذا اليوم مناشدهم بالاطمئنان من الناحية الامنية فجميع مداخل ومخارج مدن المحافظة مؤمنة بالتنسيق مع مشايخ البدو الذين يحرصون كل الحرص علي امن واستقرار المحافظة.



المواطنون على الشواطئ بطور سيناء



المواطنون على شاطئ القمر



الأطفال على شاطئ الكيلاني بطور سيناء