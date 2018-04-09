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صور.. توافد المواطنين على شاطئ ومنتجع الملاحة بالإسماعيلية

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:26 م
صور.. توافد المواطنين على شاطئ ومنتجع الملاحة بالإسماعيلية توافد المواطنين على شاطئ الملاحة بالإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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شهد شاطئ ومنتجع الملاحة التابع لمحافظة الإسماعيلية، إقبالا كبيرا من المصيفين والزائرين لقضاء عطلة عيد شم النسيم.

وأعرب الزائرين عن سعادتهم بزيارة الإسماعيلية، وشاطئ الملاحة، لتوافر جميع الامكانيات والخدمات بالشاطئ.

وقال الدكتور شاكر صالح مدير نادى ومنتج الملاحة، فى تصريح خاص للـ "اليوم السابع"، إن نسبة الإقبال على الشاطئ كبيرة ومرتفعة عن الأعوام السابقة، مؤكداً أنه لأول مرة، يشهد الشاطئ هذا الإقبال الكبير، وأن نادى الملاحة تابع لمحافظة الإسماعيلية، ورسوم دخول الشاطئ 25 جنيه للفرد، ويتم عمل تخفيضات للزائرين ولرواد الشاطئ، والنادى، وذلك طبقا لتعليمات وتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ووصلت نسبة الإشغالات فى الشاليهات 100%، مضيفا بأنه تم تجديد وإحلال وتطوير المسطحات الخضراء بالشاطئ، والنادى، وتجديد الحمامات الرجالى والحريمى، وإنشاء ملاهى للأطفال، وكافتيريا للعائلات، ومطعم للوجبات السريعة بأسعار مخفضة للزائرين ورواد النادى.

وأكد صالح، أن هناك تطويرا فى الألعاب المائية لتقديم خدمة أفضل إلى الزائرين، ووجود تنس طاولة بالنادى وبلياردو وفيديو جيم، وتم تزويد الشاطئ بعدد كبير من الكراسى والترابيزات، وذلك من أجل خدمة وراحة الزائرين، وأنه تم فرش الشاطئ بالرمال النظيفة، وإنشاء مركز إسعافات أولية، وزيادة عدد البرجولات على الشاطئ لحماية الزائرين من الشمس، وإنشاء حد مائى بالشاطئ للحفاظ على الزائرين من الغرق، وكذلك تزويد الشاطئ بـ 4 غطاسين مدربين على أعلى مستوى لخدمة للزائرين.

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