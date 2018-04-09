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الإثنين، 09 أبريل 2018 05:06 م
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صور..توافد الأهالى على المتنزهات ورفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:57 م
صور..توافد الأهالى على المتنزهات ورفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية أهالى سوهاج


سوهاج عمرو خلف
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توافد المواطنين من جميع انحاء محافظة سوهاج للاحتفال بالعيد فى الهواء الطلق على ضفاف النيل والأماكن المفتوحه والحدائق والمنتزهات العامة والنوادى وجزيرتى الزهور وقرمان ونادى الرحلات والمخيم السياحى بحى الكوثر والبواخر النيلية والمراكب الشراعية.

كما توافد أعداد كبيره من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم والتواجد على ضفاف النيل بصحبة أسرهم والاستمتاع بالأغانى، وتم التشديد على مسئولى الوحدات المحليه بإعاده تهيئة الشوارع والمنتزهات لاستقبال المواطنين على مدار اليوم وضرورة رفع اية مخلفات أولا بأول حتى يتمكن المواطنين وأسرهم من الاستمتاع بالعيد .

يذكر إنه تم رفع درجة الاستعداد فى جميع الوحدات المحلية والمديريات والمستشفيات والإسعاف خلال احتفال المواطنين بشم النسيم وتم زيادة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال وتوفير مصل التسمم وتكثيف متابعة المحالات التجارية والأسواق التى تقدم اللحوم والأسماك،وانتشار رجال الشرطة وتكثيف دوريات شرطة المسطحات لمتابعة المراكب الشراعية والبواخر التى يستخدمها المواطنين.

 

توافد الأهالى على المتنزهات (1)
توافد الأهالى على المتنزهات 

 

توافد الأهالى على المتنزهات (2)
توافد الأهالى على المتنزهات

 

توافد الأهالى على المتنزهات (3)
توافد الأهالى على المتنزهات

 

توافد الأهالى على المتنزهات (4)
توافد الأهالى على المتنزهات 

 


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