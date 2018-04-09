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صور.. تنفيذ مبادرة مدينة ملونة بـ"عزبة البرج" فى دمياط

الإثنين، 09 أبريل 2018 10:21 ص
صور.. تنفيذ مبادرة مدينة ملونة بـ"عزبة البرج" فى دمياط تنفيذ مبادرة المدن الملونة بعذزبة البرج


دمياط – معتز الشربينى
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، مبادرة المدن الملونة بمدينة عزبة البرج، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وإدارة تنشيط السياحة بديوان المحافظة، وطلبة كلية الفنون التطبيقية، والتربية النوعية، والمدرسة الزخرفية، وذلك بحضور مندوبى وزارة الشباب والرياضة والتى تنتهى فى 13 أبريل الجارى.

وتتضمن المبادرة تنفيذ أعمال الرسم والتلوين على المبانى المطلة على شاطئ النيل، وذلك تشجيعا للسياحة وتسويق المدينة، نظراً لموقعها الجذاب.

تحت إشراف وفيق اللبان وكيل المديرية للشباب، وإبراهيم الشامى مدير إدارة الشباب بالمديرية، وبرعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قد إعلن عن إنطلاق فعاليات إدراج مدينة عزبة البرج، ضمن مشروع المدن الملونة إبريل المقبل، بواقع 7 أيام بمشاركة 50 شاب وفتاة من الموهوبين، أعضاء مراكز الشباب بالمحافظة، وطلبة وخريجى كليات الفنون المتخصصة، وذلك لطبيعة مدينة عزبة البرج كمدينة ساحلية مميزة تطل على نهر النيل، وجزيرة رأس البر، بالإضافة لطبيعة المبانى الموجودة بها، والتى تنعكس على ضفة النيل، مما يعطى مظهراً جماليا رائعا.

يذكر أن مدينة عزبة البرج، مدينة ساحلية تقع على شاطئ النيل فى مواجهة مدينة رأس البر، وتتميز بأنها تضم 65% من الأسطول البحرى المصرى، وتشتهر بصيد وتعليب وتجارة الأسماك .

 

تنفيذ جدارية
تنفيذ جدارية

 

تنفيذ جدارية
تنفيذ جدارية

 

أعمال جدارية
أعمال جدارية

 

الرسم على احد المباني
الرسم على احد المباني

 

رسم جدارية
رسم جدارية

 

الطلاب أثناء تنفيذ الرسومات
الطلاب أثناء تنفيذ الرسومات

 

طالب يرسم على احد الأسوار
طالب يرسم على احد الأسوار

 

عمل الطلاب
عمل الطلاب

 

جانب من رسومات الطلاب
جانب من رسومات الطلاب

 

تنفيذ رسم جدارية
تنفيذ رسم جدارية

 

الانتهاء من تنفيذ جدارية
المشاركين بتنفيذ مبادرة المدن الملونة بدمياط 

سور احد المبانى

سور احد المبانى

 

لقاء الطلاب مع اثناء تلقى التعليمات
شكل الأسماك على أحد الأسوار

 


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