صور.. تعرف على أهم الأماكن لقضاء عطلة شم النسيم بمحافظة مطوح







مطروح – حسن مشالي

يتوافد على محافظة مطروح والساحل الشمالي، آلاف الرواد من المحافظات المختلفة، لقضاء إجازة أعياد الربيع وأعياد الأخوة الأقباط وتتعدد الأماكن والمقاصد الترفيهية التي توافد عليها أهالي مطروح والزائرين من محافظات مصر المختلفة، بمدن ومراكز المحافظة ومنطقة الساحل الشمالي، حيث تنتشر الشواطئ والمنتجعات والقرى السياحية المختلفة، إلى جانب عدد من النوادى والمتنزهات التي يقصدها أهالي مدينة مرسى مطروح.

ونقدم في هذا التقرير خريطة لأهم الشواطئ والمتنزهات بمحافظة مطروح، التي تشهد خلال الأيام الحالية إقبالا وارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإشغال السياحي، ويكون الاقبال على الشواطئ للتنزه أكثر من السباحة بسبب الانخفاض النسبي في درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام، وإن كان هناك من يحرص على ممارسة السباحة في الأوقات الدافئة خلال النهار.

وفتحت محافظة مطروح جميع الشواطئ مجاناً أمام المواطنين، وتنتشر الشواطئ شرق المحافظة بمنطقة الساحل الشمالي، إلى جانب القرى والمنتجعات السياحية، التي لا تعمل حاليا بكامل طاقتها إلا خلال موسم الصيف السياحي.

ويكون الإقبال أكثر على شواطئ مدينة مرسى مطروح، مثل شاطئ مطروح العام القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذي يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ العوام وشاطئ الليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، كما تقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وغيرها.

ويقع غرب المدينة عدد من الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة وهضبة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة وغيرها.

وتفضل بعض الأسر والمجموعات الشبابية، تنظيم رحلات بحرية على متن اللانشات واليوخوت، لقاء ساعات داخل البحر بمحاذاة مدينة مرسى مطروح.

ويقصد عدد كبير من أهالي مطروح، بعض المتنزهات والنوادي، من أشهرها النادي الاجتماعي في وسط مدينة مرسى مطروح، والذي ينظم حفلات ترفيهية وفنية، وحديقة النصر التابعة للقوات المسلحة، وحديقة راضي، ونادي ضباط الشرطة.

وتنظم مجموعات الشباب رحلات خلوية يطلقون عليها " زردة " باللهجة البدوية، ويقصدون المناطق الصحراوية أو الشواطئ البعيدة، وقضاء اليوم بعيداً عن صخب المدينة، ويقومون بطهي الطعام البدوي بأنفسهم، وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية المحببة إليهم.



























