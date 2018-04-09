صور.. بعد تناوله البوتاس.. "عمر" طفل بالشرقية يحتاج لجراحة بـ30 ألف جنيه







الشرقية – إيمان مهنى

لا زالت بعض الأسر المصرية تستخدم مادة البوتاس فى التنظيف، بالرغم من التحذيرات من مخاطرها وأنها مادة قاتلة ولا يجب استخدامها بالأخص فى المنازل التى بها أطفال، إلا أن للإهمال واللامبالاه أحكامهما لا محالة، فها هو الطفل عمر أحمد رمضان، من القرين بمحافظة الشرقية، ضحية جديدة لهذه المادة الخطيرة، يرقد بين الحياة والموت بعد تآكل المرىء والبلعوم عقب تناولها، ويحتاج إلى عمليات تكلفتها 110 آلاف جنيه، تبدأ بعملية البلعوم وتكلفتها 30 ألف جنيه و التى تمثل طوق النجاة لإنقاذه من الموت بشكل مبدئى.

"عمر أحمد رمضان"، ابن 18 شهرا، ضحية للإهمال يرصدها "اليوم السابع"، يقول والد الطفل المسكين، الذى يعمل عاملا، بصوت "ابنى هو زهرة البيت، فلم أشاهد طفلا فى ذكائه ولا خفة دمه، لكن لا رد لقضاء الله"، البداية كانت قبل 5 أشهر زوجتى كانت فى زيارة لجارتنا، وتحرك عمر فى الصالة مثل أى طفل فى هذا العمر، فشهد كوبا به مادة بيضاء، فتناوله، و لم يعرف أنه مادة البوتاس.

وأضاف، "تحولت حياتنا لمأساة من هذه اللحظة"، فبمجرد دخولى مستشفى القرين تم تحويلى إلى مستشفى صيدناوى الجامعى، وأقمت فيها لمدة شهر، وبعدها نقلت إلى عدة مستشفيات منها أبوالريش للأطفال، وقصر العينى وعين شمس ومركز الكبد وأمراض الجهاز الهضمى، وأجريت خلال تلك المدة عددا من العمليات.

وأوضح، أن الحادث سبب انسداد البلعوم وتآكل المرىء، وأجرى الأطباء عمليات شق حنجرى لتمكين عمر من التنفس، بالإضافة إلى فتحة من الجانب لتغذيته منها.

قائلا، "إننى ووالدته نموت كل لحظة، وهو يرقد على السرير لا يستطع التنفس بشكل طبيعى، ويتغذى من أنبوب، ومحروم من كافة متاع الحياة مفترض أن ينعم بها طفل برىء" .

وأكد والد الطفل "أن الفحوصات الطبية أكدت أنه يمكن علاجه بإجراء عملية توسيع للبلعوم والتى تكلفتها 30 ألف جنيه، ثم يعقبها عملية زرع للمرىء بتكلفة 75 ألف جنيه.

وأردف الأب المكلوم، أننى عامل بسيط، لا أملك من هذه المبالغ شىء، والأطباء شددوا على سرعة إجراء عملية توسيع البلعوم قبل فوات الأوان .

وناشد المسئولين وأهل الخير بمساعدته لإجراء العمليات لنجله لإنقاذ حياته .

رقم هاتف احمد رمضان والد الطفل عمر 01140208415



1-الطفل عمر ضحية البوتاس



2-الطفل عمر ضحية البوتاس



3-الطفل عمر ضحية البوتاس



4-الطفل عمر ضحية البوتاس



5-الطفل عمر ضحية البوتاس



6-الطفل عمر ضحية البوتاس



7-الطفل عمر ضحية البوتاس