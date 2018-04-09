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صور.. إقبال من أهالى بنى سويف على حديقة الحيوان للاحتفال بشم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:03 م
صور.. إقبال من أهالى بنى سويف على حديقة الحيوان للاحتفال بشم النسيم


بنى سويف أيمن لطفى
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أكدت الدكتورة إيمان رؤوف مدير حديقة الحيوان ببنى سويف، أن الحديقة شهدت إقبالًا ملحوظًا من الزائرين، حيث استقبلت ما يقارب 5 آلاف مواطنا فى احتفالات شم النسيم.

كما التزم العاملون بتعليمات الإدارة المركزية والخاصة بمنع تواجد الباعة الجائلين داخل الحديقة، وتطبيق سعر التذكرة 5 جنيهات على الأطفال من سنة 5 أعوام، فضلًا عن تفتيش حقائب الزائرين، حيث تم التحفظ على شعلة بوتاجاز "بمبة" نظرا لخطورتها وتسليمها لأصحابها عقب انتهاء زيارتهم للحديقة.

وأضافت إيمان رؤوف قائلة: "قمنا بتطوير بيوت الحيوانات وتجديد أرضية بيت القرد الحبشى، كما استقبلت الحديقة نوعين جديدين هما" أبوعقب"، الذى يشبه الغزال، و"الإيميو" نوع بشبه النعام وبدون أجنحة.

وتابعت إيمان رؤوف قائلة: إن الحديقة يعمل بها 30  فردا تم توزيعهم اليوم على جوانب ونقاط الحديقة لمتابعة الزوار وتعاملهم مع الحيوانات علاوة على المسؤولين عن قطع التذاكر، فضلًا عن تأمين المواطنين وزوار الحديقة من خلال قوة من الشرطة تضم ضابطا وأمناء ومخبرين سريين وكذلك تمركز سيارة إسعاف داخل الحديقة.

ومن جانبه، أوضح المهندس حنفى محمود عبد العظيم المشرف على حديقة الحيوان، أن للحديقة بوابتين أحدهما خصص لاستقبال المواطنين وعائلاتهم، والآخر لدخول الدراجات البخارية، فضلا عن السماح لذوى الإعاقة بالدخول مجانا من بابى الحديقة.

وشهدت حديقة الحيوان منذ الساعات الأولى من صباح يوم شم النسيم إقبالا كثيفا من المواطنين وأطفالهم لمشاهدة الحيوانات، وافترش الزائرون أرضية الحديقة لتناول الوجبات التى أعدوها بمنازلهم واشتروا المشروبات الساخنة والباردة من الكافتريا، كما زار المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف الحديقة برفقة محمود مغربى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والتقى بالمواطنين وداعب الأطفال، وهنأ الجميع بأعياد شم النسيم والربيع، متمنيا لهم قضاء يوم سعيد، كما تفقد المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة حديقة الحيوان والتقى مديرة الحديقة، وتابع  توافد الزائرين والعائلات على الحديقة ومشاهدتهم للحيوانات.

كما ضبطت قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين الحديقة شابا فى العشرين من عمره يقيم احدى قرى مركز بنى سويف اثناء تحرشه بالفتيات والسيدات من رواد الحديقة وتم اقتياده إلى قسم شرطة بنى سويف.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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