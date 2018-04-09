صور.. إقبال كبير على الحدائق والمنتزهات بالمنوفية وسط تواجد أمنى مكثف







المنوفية _ محمد فتحي

توافد منذ الصباح الباكر الآلاف من أهالى محافظة المنوفية، على الحدائق والمنزهات العامة وخاصة مدينة السادات وشبين الكوم ، وذلك لكثرة القرى السياحية والحدائق والمنتزهات، وسط تواجد أمنى مكثف.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة عن طريق انتشار قوات الأمن وخبراء المفرقعات فى كل مكان، وخاصة أمام أبواب الحدائق والمنتزهات لتأمين الأهالى باحتفالتهم، بالإضافة إلى انتشار المخبرين السريين لضبط أى حالة تحرش فى احتفالات المصريين بأعياد الربيع والقيامة.

وطالب مدير الأمن أهالى المحافظة بالخروج للاحتفال فى جميع الحدائق والمنتزهات دون الخوف، مؤكدًا أن الحدائق والشوارع مؤمنة بطريقة منظمة عن طريق انتشار سيارات الانتشار السريع والمخبرين السريين للتعامل مع أى شخص يحاول إرهاب المواطنين.

كما أكد اللواء ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة على تشكيل غرفة عمليات رئيس بمدينة شبين الكوم وغرفة بكل مراكز المحافظة لمتابعة الاحتفالات، وتلقى بلاغات المواطنين بوجود أجسام غريبة للانتقال على الفور لفحصها.

وأضاف أن سيارات الحماية المدنية والمفرقعات أمام دور العبادة، وخاصة أمام الحدائق والمنتزهات، خوفا من قيام أعضاء الإرهابية بعمل أى عملية إرهابية غرضها إفساد فرح المصريين بعيد القيامة وشم النسيم.

كما أعلنت الدكتورة روفيدة سلطان وكيلة وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، لاحتفالات عيد شم وأعياد الأقباط.

وأضافت أنه تم توفير جميع الأدوية وأكياس الدم بجميع فصائلها بجميع المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وعلاجها على الفور.

فى سياق متصل، أكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف، أنه رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط الإسعاف على مستوى المحافظة، وذلك استعدادا لاحتفالات عيد شم النسيم وأعياد الأقباط، خاصة بأماكن التجمعات بمدينتى شبين الكوم والسادات للانتقال إلى مكان الحدث، ونقل المصابين على الفور إلى أقرب مستشفى.

كما تفقد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتيرعام محافظة المنوفية الاستاد الرياضى وحديقة الطفل بشبين الكوم، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس حى غرب شبين الكوم، لمشاركة المواطنيين احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث تفقد مختار حديقة الطفل وكذا الحدائق بالاستاد الرياضى للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لاستقبال الزائرين خلال فترة الاحتفالات، مؤكداً على عدم وجود ما يعكر صفو الاحتفال.

والتقى سكرتير عام محافظة المنوفية، بعدد من المواطنين واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم موجهًا رئيس حى غرب بسرعة إزالة مخلفات القمامة فى نهاية اليوم والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين العامة ورفع كافة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة .

كما أكد الدكتور أيمن مختار، أنه تم التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لتوفير جو من الأمن والأمان يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين خاصةً أن أعياد الربيع من أهم ملامحها الخروج إلى الحدائق والمتنزهات.

ويذكر أنه قد سبق وأعلن الدكتور أيمن مختار سكرتيرعام المنوفية ، عن فتح جميع المتنزهات والحدائق العامة بنطاق المحافظة بالمجان لإستقبال المواطنين للإحتفال بأعياد شم النسيم وأعياد الربيع ، مؤكداً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة والتنسيق بين كل من الصحة والتموين والطب البيطرى لإتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال الإحتفالات بشم النسيم وأعياد الربيع وكذا تلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة وإتخاذ الإجراءات العاجلة