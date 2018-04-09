صور.. إزالة حالتى تعدٍ على أملاك الدولة ببلطيم ومصادرة مواد البناء

صور.. إزالة حالتى تعدٍ على أملاك الدولة ببلطيم ومصادرة مواد البناءالإثنين، 09 أبريل 2018 01:37 م
ازالة تعديات على امللاك الدولة
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تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة طلعت عبد القادر مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة بلطيم من إزالة حالتى تعد على أملاك الدولة بالبناء، ومصادرة الأدوات ومواد البناء، وتحرير المحاضر القانونية للمقاول القائم بالأعمال، وصاحب التعدى.
وقال طلعت عبد القادر مساعد محافظ كفر الشيخ تمكن أشرف الطبجى رئيس قرية الساحل القبلى من إزالة التعدى على مساحة 150 مترا مربعا بقرية البنائين، و100 متر مربع بقرية العمرية بالساحل القبلى، رافقه خلالها مجدى وفا، مدير الإزالات بمجلس مدينة بلطيم، وتم هدم الأسوار والأبنية المقامة على أرض أملاك الدولة.
وأضاف رئيس مركز ومدينة بلطيم، لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى تعليمات مشددة من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بملاحقة الخارجين عن القانون بالتعدى على الأراضى الزراعية أو أرض أملاك الدولة أو التعدى على المرافق العامة والممتلكات وكذا حق الجار، حسب اللوائح والقوانين، ومعاقابتهم بتحرير المحاضر الفورية وعدم المصالحة فيها أبداً.
ازالة تعديات على امللاك الدولة
إزالة الأسوار والتعديات
جانب من ازالة التعديات
ازالة التعديات بقرى بلطيم
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