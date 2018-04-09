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الإثنين، 09 أبريل 2018 03:31 م
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صور.. أهالى الوادى الجديد يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق والمواقع الأثرية

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:25 م
صور.. أهالى الوادى الجديد يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق والمواقع الأثرية احتفالات أهالى الوادى الجديد بشم النسيم بالحدائق والأماكن الآثرية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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شهدت مراكز الشباب والمتنزهات والحدائق العامة، والمواقع الأثرية بمحافظة الوادى الجديد، التى فتحت أبوابها منذ صباح اليوم، إقبالا كثيفا من جانب المواطنين للاحتفال بشم النسيم، واستقبلت المئات من المواطنين والأسر.

وشهدت منطقة البجوات الآثرية، والتى تقع فى الناحية الشمالية بمدينة الخارجة، توافد عدد كبير من المواطنين، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، وتوافد المئات على الآبار الكبريتية، وعلى مزارع النخيل التى تتوسط المناطق الآثرية .

ولم تتلقى غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات بوقوع حوادث، أو حالات طوارئ، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها فى الميادين والشوارع العامة، لتأمين المنشأت الحيوية، والمناطق التى يتوافد عليها المواطنين.

كما تم نشر دوريات الانتشار السريع على الطرق السريعة، وفى محيط المناطق التى تقع على مدخل المدن، كما رفعت مديريات التموين والصحة، ومرفق الإسعاف، حالة الطوارئ وكثفت من الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق، للتأكد من سلامة المعروض من المنتجات الغذائية ومطابقته للاشتراطات الصحية حفاظاُ على الصحة العامة للمواطنين.

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

اقبال كبير من المواطنين على المنتزهات
إقبال كبير من المواطنين على المنتزهات

 

احتفال اهالى الخارجة بشم النسيم
احتفال أهالى الخارجة بشم النسيم

 

اقبال كبير على الحدائق
إقبال كبير على الحدائق

 

فقرات ترفيهية للاطفال
فقرات ترفيهية للاطفال

 

مشلركة كبيرة من الاسر الواحاتية
مشاركة كبيرة من الأسر الواحاتية

 

تأمينات فى محيط الحدائق والمنتزهات
تأمينات فى محيط الحدائق والمنتزهات

 

اقبال على المواقع الاثرية بالمحافظة
إقبال على المواقع الأثرية بالمحافظة

 

احتفال اهالى الوادى الجديد بشم النسيم
احتفال أهالى الوادى الجديد بشم النسيم

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