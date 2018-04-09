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الإثنين، 09 أبريل 2018 05:05 م
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صور.. أهالى الخانكة يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:38 م
صور.. أهالى الخانكة يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق أهالى الخانكة يفترون الحدائق احتفالا بشم النسيم


القليوبية - نيفين طه
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تفقد المهندس مجدى نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة ونائبه طلال ربيع الحدائق والمتنزهات العامة لتهنئة المواطنين بعيد شم النسيم وتوزيع العصائر والحلويات على المواطنين.
 
واستقبلت اليوم حدائق نسمة والمشمش بالخانكة المئات من المواطنين الذين خرجوا للاحتفال بعيد شم النسيم، وسط أجواء من البهجة والفرحة.
 
أهالى الخانكة يفترون الحدائق احتفالا بشم النسيم
 
أهالى الخانكة يفترون الحدائق احتفالا بشم النسيم
أهالى الخانكة يفترون الحدائق احتفالا بشم النسيم

أهالى الخانكة يفترون الحدائق احتفالا بشم النسيم
أهالى الخانكة يفترون الحدائق احتفالا بشم النسيم

 


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