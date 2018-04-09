صور.. أهالى الخانكة يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق







القليوبية - نيفين طه

تفقد المهندس مجدى نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة ونائبه طلال ربيع الحدائق والمتنزهات العامة لتهنئة المواطنين بعيد شم النسيم وتوزيع العصائر والحلويات على المواطنين.

واستقبلت اليوم حدائق نسمة والمشمش بالخانكة المئات من المواطنين الذين خرجوا للاحتفال بعيد شم النسيم، وسط أجواء من البهجة والفرحة.