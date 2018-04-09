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صور.. أندية شبرا الخيمة تنهى استعدادها لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الربيع

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:32 ص
صور.. أندية شبرا الخيمة تنهى استعدادها لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الربيع أندية شبرا الخيمة


كتب محمد حجازى
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أنهت نوادى مدينة شبرا الخيمة استعداداتها لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الربيع صباح اليوم؛ ومن جانبه كلف الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه ورئيس مجلس إدارة نادى الرى، بتجهيز نادى الرى وفتح أبوابه لاستقبال مواطنى شبرا الخيمة وذلك لقضاء وقت ممتع بين حدائق النادى وعلى ضفاف النيل.

 

ومن جانبه قال طارق صبرى المدير التنفيذى للنادى، إن مساحة النادى تستوعب 1000 مواطن من أبناء شبرا الخيمة، كاشفا أن مدينة الملاهى جاهزة بكافة الألعاب الإلكترونية والكهربائية، فضلا عن الألعاب الهوائية والشلال والنطاط والقطار الكهربائى والحصان الدوار، وأوضح المدير التنفيذى أن كافيتريا النادى تقدم كافة المشروبات الغازية والساخنة وسندوتشات متنوعة.

 

فيما يستعد نادى الطفل لاستقبال أطفال ومواطنى شبرا لقضاء وقت ممتع بين حديقة الألعاب، كما انتهى نادى ضباط النقل من تجهيزات النادى لفتح أبوابه أمام الزائرين مع تقديم حفل غنائى لرواد النادى.

 

أندية شبرا الخيمة (1)
 

 

أندية شبرا الخيمة (2)
 

 

أندية شبرا الخيمة (3)
 

 

أندية شبرا الخيمة (4)
 

 

أندية شبرا الخيمة (5)
 

 

أندية شبرا الخيمة (6)
 

 

أندية شبرا الخيمة (7)
 

 

أندية شبرا الخيمة (8)
 

 

 


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