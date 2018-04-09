صور.. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد مروان قديح شرق خان يونس







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

شيع آلاف الفلسطينيين اليوم الأحد، جثمان الشاب مروان قديح، حيث اسشهاده متأثرا بجراحه بسبب إصابته بنيران إسرائيلية شرق خان يونس الشهر الماضى.

وفى سياق متصل أكد عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها فى غزة جميل مزهر أن إصرار الشعب الفلسطينى، على المشاركة الواسعة بحضور الجميع أطفالا وشيوخا ونساء وشبابا ورجالا متحدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى وتهديداته، تؤكد عظمة هذا الشعب وقدرته على استثمار كل الطاقات واجتراح وسائل إبداعية جديدة لمواجهة الاحتلال رغم الحصار والعدوان والصمت الدولى.

وأشار مزهر فى تصريحات له الجمعة الماضية، إلى أن غزة كانت أمام مشهد بطولى جديد لم يفاجئ الاحتلال الجبان فحسب بل العالم أجمع، مشيرا أن مشهد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا وفى مقدمتهم كوكبة من شبان وشابات فلسطين الذين استطاعوا ومن خلال أساليب نضالية إبداعية بسيطة أن يهزموا هؤلاء الجبناء المختبئين خلف الرمال وفى مواقعهم العسكرية، والمدججون بأعتى أنواع الأسلحة المحرمة دوليا.



تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى



جانب من تشييع الجثمان



جانب من الجنازة



جنازة الشهيد الفلسطينى



بكاء أهالى الشهيد



جانب من بكاء أهالى الشهيد