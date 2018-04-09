سفر وعودة 1219 مصريا وليبيا و 244 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1219 مصريا وليبيا و 244 شاحنة، فى الاتجاهين عبر المنفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 954 إلى الجانب الليبى، بينهم 272 مصريا و682 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 165 بينهم 148 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و17 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 389 ألف و882 مصريا.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 150 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 94 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.