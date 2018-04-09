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توفير مياه الرى وتوزيع مواد غذائية لدارسى محو الأمية ببلطيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 01:00 ص
توفير مياه الرى وتوزيع مواد غذائية لدارسى محو الأمية ببلطيم


كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقش طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، مشكلة نقص مياه الرى مع فلاحى المنطقة بحضور الدكتور محمد جاد الله، عضو مجلس النواب، والمهندس عرابى شكرى أبو العطا، مدير عام مياه الرى ببلطيم، وعدد من التنفيذيين والفلاحين بالمركز.

وقال مساعد المحافظ، إن منطقة بلطيم يقع فى نهاية الترع الرئيسية لمياه الرى شمالاً، وأن المركز بطبيعته الجغرافية أرض رملية ناعمة، وأنه مقبل على موسم التزهير والإنتاج، مؤكدا أنه وجه بفتح البوابات الرئيسية وزيادة حصة مياه الرى للمركز شرقاً وغرباً، والعزوف الكلى عن غض البصر للمنطقة، ومراعاة الفلاح ورفع المعاناة عنه فى تلك الأمور الزراعية، حيث إننا نعلم جيدا أن هناك نقصا فى مياه النيل، فيتوجب علينا نشر الوعى الثقافى بين الفلاحين بترشيد مياه الرى قدر المستطاع.

وأضاف عبدالقادر لـ"اليوم السابع"، أنه تابع توزيع الكراتين الغذائية للدارسين بفصول محو الأمية وتعليم الكبار، بقريتى الشهابية والشيخ مبارك، والتوقيع بالاستلام وبمعرفة المدرس المسئول عن كل فصل.


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