تنفيذ 3214 حكم قضائى بحملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 224 محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وبقايا التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.

وكان مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت،تلقى إخطارا بضبط 224 محكوم عليهم بإجمالى أحكام 3214 حكم و790 حكم جزئي و95 حكم مستأنف و9 جنايات،وتحصيل 2149 جنيه غرامات.

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 28 شقة، و131 من قاطنيها،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.