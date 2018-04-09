تموين بورسعيد : تشغيل 75 مخبزا لإنتاج الخبز المدعم ليلة شم النسيم







بورسعيد- محمد فرج

قال ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم تشغيل 75 مخبزا لإنتاج الخبز البلدى المدعم ليلة شم النسيم وحتى عصر اليوم التالى لبيع الخبز الطازج نظرا لإقبال المواطنين عليه خلال أعياد الربيع .

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات وتعيين مسئول لكل قطاع بدءا من رئيس قطاع الرقابة ومديرها بجانب تعين مفتش مقيم بكافة المخابز طوال فترة التشغيل لمراقبة الإنتاج، فضلا عن إحكام السيطرة على تهريب الدقيق لتوفير الخبز المدعم للمواطنين فى سهولة ويسر وبمواصفات عالية الجودة .

وتابع: "أن الأجهزة التموينية تقوم بتكثيف أعمال الرقابة على المخابز بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومديرية الزراعة لضمان إنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات ".

ومن جهة أخرى ، أكد ناصر بأن شركة شرق الدلتا ومطحن بورسعيد توفر الدقيق البلدى المدعم 82 % تحت إشراف مفتش الصيانة والرقابة للتأكد من جودة الدقيق المنصرف يومى 8/9 من إبريل الحالى من الرصيد الدائر لمواجهة الطلب الزائد على الخبز فى إحتفالات شم النسيم.