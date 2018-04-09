تكويت الوظائف الحكومية ينهى عقود 3600 وافد بالكويت بحلول يوليو المقبل







الكويت (أ ش أ)

رفع ديوان الخدمة المدنية الكويتى إجمالى أعداد الوافدين الذين طلبوا إنهاء خدماتهم من مختلف الوزارات والجهات الحكومية الكويتية قبل يوليو المقبل إلى نحو 3 آلاف و600 وافد، وذلك تنفيذا لخطط "تكويت" الوظائف الحكومية.

وأكد الديوان استمراره فى تطبيق سياسة إحلال الوظائف وتعيين المواطنين الكويتيين بدلا من الوافدين فى جميع الوظائف بالجهات الحكومية، باستثناء الأطباء، مشيرا إلى أنه سيخاطب الجهات الحكومية؛ لتحديد أعداد الوظائف الجديدة التى سيطبق "التكويت" عليها بحلول نوفمبر المقبل.

وكان ديوان الخدمة المدنية الكويتى قد ضاعف المهلة الممنوحة للوافدين الذين تم إبلاغهم رسميا بداية العام الجارى بإنهاء خدماتهم إلى 6 أشهر مدفوعة الراتب تنتهى فى 30 يونيو المقبل؛ لتمكينهم من ترتيب أوضاعهم بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي.

ومن جهة أخرى، دعا رئيس الاتحاد الكويتى لعمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجرى مؤسسة البترول إلى إصدار قرار فورى بوقف التعيينات للأجانب، وتعيين الكويتيين فى المشروعات الجديدة بالقطاع النفطى تماشيا مع السياسة العامة للدولة بـ"تكويت" مختلف القطاعات الحكومية وفى مقدمتها القطاع النفطى.