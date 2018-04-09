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الإثنين، 09 أبريل 2018 03:59 ص
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تعرف على أعداد المستفيدين من خدمات الغاز الطبيعى فى بنى سويف

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:00 ص
تعرف على أعداد المستفيدين من خدمات الغاز الطبيعى فى بنى سويف غاز طبيعي


بنى سويف : هانى فتحى
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أعلنت محافظة بنى سويف توصيل الغاز الطبيعى لـ3079 عميلا منزليا بمدينة بنى سويف الجديدة ليصل إجمالى العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى إلى 131,989 عميلا، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بالحى الأول والثانى والبدء فى أعمال التعاقدات والتركيبات لدى العملاء.

 وحسب تقرير صادر عن ديوان عام محافظة بنى سويف فإن إجمالى عدد العملاء الذين يعملون بالغاز الطبيعى بمركز الفشن 15 ألفا و600 عميل، و10 آلاف و200 عميل مركز الواسطى و9 آلاف 249 عميلا بمركز الفشن .

 وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد العملاء التجارى المعادل منزلى الذين يعملون بالغاز الطبيعى بلغ 212 عميلا، 170 عميلا يمتلكون أفران أفرنجى، و143 مخابز بلدية.

وأضاف التقرير أن إجمالى عدد العملاء الصناعيين الذين يعملون بالغاز الطبيعى موزعين على المناطق الصناعية المختلفة بلغ 63 مصنعا، كما أنه جارى تنفيذ أعمال زيادة سعة محطة التخفيض والقياس بمنطقة بياض العرب الصناعية لاستيعاب عدد أكبر من المصانع.

 


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