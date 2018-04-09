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ترامب: سنتخذ قرارات هامة بشأن سوريا نهاية اليوم

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:51 م
ترامب: سنتخذ قرارات هامة بشأن سوريا نهاية اليوم الرئيس الامريكى دونالد ترامب


رويترز
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ندد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بالهجوم المشين على مدنيين أبرياء فى سوريا، إنه يدرس الوضع فى سوريا ويتحدث مع القادة العسكريين. 
وأضاف ترامب أنه سوف يعرف إن كانت المسئولية تقع على عاتق روسيا أو سوريا أو إيران أو جميعها، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا سريعا بشأن سوريا بنهاية اليوم، موضحًا ردا على سؤال بشأن الخيار العسكرى، أنه "لا يستبعد شيئا".
وأشار الرئيس ترامب - فى تصريحات قبيل اجتماعه مع الإدارة الأمريكية نقلها تلفزيون (سى إن إن) الأمريكى، اليوم - إلى أنه يجرى دراسة الوضع عن قرب، وأنه يتم عقد لقاءات مع الجيش الأمريكى وغيره من الأطراف. (تحديث)

وأدان الرئيس ترامب، الهجوم ، واصفا إياه بالفظيع، وأعرب عن قلقه البالغ من احتمال وقوع حادث مماثل، قائلا "نحن نتحدث عن الإنسانية، ولا يمكن السماح بحدوث ذلك"، وأضاف أنه يجرى الآن العمل على إدخال أشخاص إلى المنطقة التى قال إنها لم يتم استهدافها فقط ولكنها باتت محاصرة، وتابع أنه سيتم التوصل قريبا لمعرفة إذا كانت روسيا أو سوريا أو إيران أو جميعهم معا وراء هذا الهجوم.


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