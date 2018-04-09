تحرير1711 مخالفة مرورية وضبط 889 متهمًا هاربًا بالبحيرة

تحرير1711 مخالفة مرورية وضبط 889 متهمًا هاربًا بالبحيرةالإثنين، 09 أبريل 2018 11:04 ص
ضبط متهمين - أرشيفية
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .
أسفرت تلك الحملة عن ضبط 889 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم العثور على سيارة ماركة سوزوكى رصاصى اللون، وبالكشف عنها تبين أنها تحمل شاسيه رقم 143712 موتور رقم 1134253، ومبلغ بسرقتها فى محضر جنح قسم كفر الدوار، عن بلاغ "حرب ح م" مقيم العالى مركز كفر الدوار.
كما تم تحرير 1711 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 186إشغال طريق ثابت ومتحرك.
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