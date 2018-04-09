video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير1711 مخالفة مرورية وضبط 889 متهمًا هاربًا بالبحيرة

الإثنين، 09 أبريل 2018 11:04 ص
تحرير1711 مخالفة مرورية وضبط 889 متهمًا هاربًا بالبحيرة ضبط متهمين - أرشيفية


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 889 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم العثور على سيارة ماركة سوزوكى رصاصى اللون، وبالكشف عنها تبين أنها تحمل شاسيه رقم 143712 موتور رقم 1134253، ومبلغ بسرقتها فى محضر جنح قسم كفر الدوار، عن بلاغ "حرب ح م" مقيم العالى مركز كفر الدوار.

كما تم تحرير 1711 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 186إشغال طريق ثابت ومتحرك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1408 مخالفات مرورية وضبط 1355متهما هاربا من أحكام قضائية بالبحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مدير امن البحيرة

كفر الدوار

ضبط هاربين




لا تفوتك
فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة