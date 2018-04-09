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الإثنين، 09 أبريل 2018 12:28 م
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تحرير 1338 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:03 م
تحرير 1338 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية


المنوفية - محمد فتحى
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شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

أسفرت الحملة عن تحرير 1338 مخالفة متنوعة، عبارة عن 78 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 122 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 24 حالة تحدث فى المحمول، 96 حالة تصالح فورى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص 10 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من أحتوائهم على مواد متفجرة.

ومن جانب آخر، تم تنفيذ 6 قرارات إزالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية ، 7 قرار ات تعدى على منافع الرى، 4 قرارات تعدى على منافع الصرف، بإجمالى مساحة 2000 متر تقريباً، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.


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