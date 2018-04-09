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الإثنين، 09 أبريل 2018 08:10 م
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"بيطرى الشرقية" يضبط 3 أطنان سمك ورنجة فاسدة فى موسم شم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:53 م
"بيطرى الشرقية" يضبط 3 أطنان سمك ورنجة فاسدة فى موسم شم النسيم أسماك فاسدة - أرشيفية


الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور أشرف توفيق صابر وكيل الوزارة للطب البيطرى بالشرقية، أن هناك حملات مكثفة من إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات، بالاشتراك مع الجهات المختصة بالمحافظة، والرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة خلال الفترة من 1 إلى 8  أبريل، وعن طريقها تم المرور على  107 منشآت.

وأضاف أنه تم تحرير 13  محضر مخالفة، وضبط  2 طن و61 كجم سمك مجمد و580 كجم رنجة و114 كجم فسيخ و365 كجم، منتجات لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحرير المحاضر وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة الرقابة التموينية.


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