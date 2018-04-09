المعارضة القطرية لـ"تميم": وفود إيران مكشوفة عند شعبنا وسنقف لها بالمرصاد







كتب محمد تهامى زكى

أكدت المعارضة القطرية لتنظيم الحمدين، أن الوفود الفارسية التى يستضيفها تميم على أرض قطر وكان آخرها مجموعة من تجار وعملاء نظام الملالى قدموا من محافظة فارس، مكشوفة أهدافها عند شعب قطر الذى سيقف بالمرصاد للنفوذ والسطوة الإيرانية.

وكتب حساب المعارضة على تويتر: "نقول لتميم المنافق إن الوفود الفارسية التى يستضيفها على أرضنا الحبيبة وكان آخرها مجموعة من تجار وعملاء نظام الملالى قدموا من محافظة فارس، مكشوفة أهدافها عند شعبنا الذى سيقف بالمرصاد للنفوذ والسطوة الإيرانية".

وأوضحت المعارضة: "إننا فى ائتلاف المعارضة نعرف جيدا وبالتفصيل من هم الأشخاص الإيرانيين الذين جاؤوا سرا مع هذا الوفد وماذا كانت مهمتهم؟ ونعلن أن إخواننا فى الداخل يتتبعون بدقة التحركات الفارسية والعثمانية فى قطر، إن هؤلاء الإيرانيين ليسوا إلا ممثلين عن شركات الحرس الثورى والذين أصبح قدومهم إلى أرضنا دوريا، لكن هذه المجموعة بالتحديد كان لها مهمة خاصة، هى توسيع عمليات التهريب الإيرانى البحرى للسلاح والعتاد إلى ميليشيات إيران فى المنطقة والتى تمر عبر موانئ قطر".

وتابعت: "لقد اجتمع هؤلاء مع ضباط جهاز الأمن القطرى بعد أن اتفق النظامين القطرى والإيرانى قبيل سفر تميم إلى امريكا على ضرورة فتح المجال إلى أقصاه فى عمليات التهريب واستعمال المزيد من السفن المموهة يؤمنها رجال أمير الظلام، بالإضافة إلى نقل العتاد والصواريخ إلى ميليشيات إيران، خصصت سفن أخرى لتهريب المخدرات التى يشرف على زراعتها المخابرات الإيرانية فى أيران وأفغانستان وبالتعاون السرى مع طالبان".

واختتمت المعارضة القطرية: "كل هذه الانتهاكات والعمالة لولاية الفقيه المتمثلة بتميم ونظامه، سيكون عقابها شديدا ليس من قبل شعبنا الغالى فقط، بل من قبل شعوب الأمة والدول التى يقوض استقرارها نظام خامنئى".