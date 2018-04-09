الكويت تحبط محاولة تهريب مفرقعات وألعاب نارية محظورة قيمتها 23 مليون دولار







أ ش أ

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، فى ضبط 14 حاوية محملة بالمفرقعات والألعاب النارية المحظورة قبل تهريبها للبلاد، فيما قدرت قيمتها المالية بأكثر من 23 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إن قطاع الأمن الخاص، تمكن بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط 14 حاوية قادمة من إحدى الدول عبر منفذ ميناء الشويخ، محملة بالمفرقعات والألعاب النارية المحظور استيرادها أو بيعها أو حيازتها وفقا لقانون الجمارك الكويتى.

وأضاف أن القيمة المالية التى تم تقديرها لكل حاوية بلغت 500 ألف دينار، بإجمالى 7 ملايين دينار للحاويات الـ14 (ما يعادل نحو 23.1 مليون دولار)، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.