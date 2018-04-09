video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوى الفلسطينية: الجمعة المقبل يوم غضب شعبى ضد الاحتلال وقرارات أمريكا

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:02 م
القوى الفلسطينية: الجمعة المقبل يوم غضب شعبى ضد الاحتلال وقرارات أمريكا مظاهرات فلسطينية - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت القوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رام الله والبيرة، استمرار الفعاليات الجماهيرية والشعبية فى كل الأراضى الفلسطينية رفضا للقرارات الأمريكية المعادية ولمحاولات الاحتلال الإسرائيلى فرض الوقائع على الأرض.

وقالت، فى بيان عقب اجتماعها اليوم الاثنين، إن يوم الجمعة المقبل هو يوم غضب شعبى يعم كل الأراضى المحتلة وتقام الصلوات على مناطق التماس والحواجز وقرب المستوطنات الاستعمارية وفى كل مخيمات اللجوء والشتات.

وشددت على أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بدوره فى العمل الفورى لرفع الحصار الظالم والجائر الذى يفرضه الاحتلال على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وكل الأراضى المحتلة، مع أهمية العمل على توفير الاحتياجات الطبية والإغاثية ومعالجة الجرحى الذين جرى استهدافهم، فى إطار الفعاليات الجماهيرية والشعبية، كما دعت إلى المشاركة الواسعة فى فعاليات يوم الأسير التى ستعم كل أنحاء الوطن ومخيمات اللجوء والشتات، والالتزام بالبرامج المقرة فى المحافظات المختلفة، مع أهمية أن تكون هذه الفعاليات على مناطق التماس والاستيطان والحواجز ومراكز الاعتقال.

وأكدت القوى، أنها تنظر بأهمية إلى انعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى لتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب، وفى إطار بذل الجهود لتجسيد الوحدة الوطنية وتنفيذ استراتيجية جامعة للتمسك بالحقوق والدفاع عن المشروع الوطنى فى وجه التحديات والمخاطر الجسيمة المحدقة، خاصة المواقف الأمريكية المعادية ومواقف الاحتلال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير عمل فلسطين : حين تكون مصر قوية نشعر بقرب يوم التحرير

"التحرير الفلسطينية" تدعو العالم لدعم شعب فلسطين فى معاناته ضد الاحتلال

فيديو.. قناص إسرائيلى يطلق النار على فلسطينية بعد تلويحها بعلم فلسطين

سفير فلسطين بالقاهرة يطالب بتحرك دولى لوقف استخدام إسرائيل للعنف

اخبار عربية

القوى الفلسطينية

يوم الارض

مسيرة العودة

القضية الفلسطينية

قوات الاحتلال الاسرائيلى

الولايات المتحدة

اخبار العرب

اخبار فلسطين




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة