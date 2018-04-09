الصحة الكويتية: حققنا 77 درجة فى المؤشر العالمى لقياس التغطية الصحية

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أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، أن المنظومة الصحية فى الكويت، أحرزت معدل 77 درجة فى مؤشر قياس التغطية الصحية الشاملة، وفقا لتقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية فى البلاد، تفوقت على معظم النظم الموجودة فى دول المنطقة، واقتربت من المعدلات المحققة فى الدول المتقدمة.

وأضاف الصباح، فى تصريح صحفى بمناسبة الإعلان عن مشاركة وفد كويتى صحى متخصص برئاسته فى اجتماعات القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى المقرر عقدها فى طوكيو خلال يومى 13 و14 أبريل الجارى، أن وزارة الصحة الكويتية حريصة على المشاركة فى هذا المؤتمر، لعرض الإنجازات الكويتية التى تحققت فى مختلف المجالات الصحية، فضلا عن تبادل البحوث والخبرات مع الاستشاريين والمتخصصين وممثلى المنظمات الدولية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار إلى أن البرنامج الوطنى لاعتماد المرافق الصحية بالوزارة، والذى يتم تطبيقه انطلاقا من معايير الهيئة الكندية للاعتماد، وضمن أطر الاتفاقية المبرمة مع الهيئة الكندية، يتضمن العديد من المعايير المتعلقة بسلامة المرضى فى جميع التخصصات ومستويات الرعاية الصحية.

يشار إلى أن اجتماعات القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى المقرر عقدها فى طوكيو، ستشهد مشاركة منظمة الصحة العالمية، ومنظمة بحوث السلامة للرعاية الصحية فى اليابان، والمجلس اليابانى لجودة الرعاية الصحية؛ وذلك بحضور أكثر من 300 شخصية تمثل وزارات الصحة، وخبراء ومختصين من مختلف دول العالم.