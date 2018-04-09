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السفير حسام زكى: القضية الفلسطينية ستطرح بشكل خاص فى "قمة الدمام"

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:49 م
السفير حسام زكى: القضية الفلسطينية ستطرح بشكل خاص فى "قمة الدمام" السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية


كتب إبراهيم حسان
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قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الملف الفلسطينى يعد الأبرز والأكثر قدما فى الملفات المطروحة على أجندة مائدة الجامعة العربية، وسيتم طرحه بشكل خاص بالقمة التاسعة والعشرين المقبلة المقرر عقدها فى الدمام بالسعودية.

وأضاف زكى، خلال مقابلة تليفزيونية بقناة اكسترا نيوز، أن الوضع الذى تتعرض له القضية الفلسطينية بجانب التطورات التى حدثت منذ إعلان الرئيس الأمريكى، عن نقل السفارة والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل أدى إلى عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى، مشيرًا إلى طرح ملفات الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن، والتهديدات الإيرانية وتدخلاتها فى الشئون العربية بجانب التدخلات التركية، وأيضًا ملف مكافحة الإرهاب فى القمة المقبلة.

وحول موقف الجامعة العربية من القتلى والجرحى، الذين سقطوا فى مظاهرات "يوم الأرض" جراء استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب إسرائيل ضدهم، قال "زكى": "يجب أن يكون تناولنا للقضية الفلسطينية من أمرين المشاكل اليومية والقضايا الاستراتيجية، والمشاكل اليومية، مثل مسيرات الأرض وما نجم عنها من الممارسات الإسرائيلية والعنف المفرط ليست جديدة للأسف، وهى تدخل تحت إطار الممارسات اليومية، ويجب ألا تبعدنا عن الإشكاليات الضخمة فى القضية الفلسطنية".

وأدان حسام زكى هذه الممارسات الإسرائيلية، مؤكدا فى السياق ذاته، أن الجامعة العربية تؤيد كل تحرك يدين إسرائيل فى أى محفل دولى، من أجل وضع القدس ووضع المفاوضات ومصير العملية السياسية والوساطة الأمريكية.


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القضية الفلسطينية

القدس

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