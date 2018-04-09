video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الموريتانى يستقبل الأمين الدائم لمجموعة الخمس بالساحل

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:15 م
الرئيس الموريتانى يستقبل الأمين الدائم لمجموعة الخمس بالساحل الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز


أ ش أ
إضافة تعليق

استقبل الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسى فى نواكشوط، مامان سيديكو صمبو، الأمين الدائم لمجموعة الخمس بالساحل، التى تضم بالإضافة إلى موريتانيا كلا من مالى وتشاد والنيجر وبوركينافاسو.

وصرح المسئول الإقليمى، بأنه بحث مع الرئيس الموريتانى مبادرة المجموعة المدعومة من طرف الشركاء، وأهمية التنسيق المحكم فيما يخص الدعم المقدم من طرف أصدقائنا وشركائنا، وأضاف "تطرقنا كذلك للقوة المشتركة للمجموعة التى يتم نشرها الآن دون أن نغفل أنه ليتحقق الأمن، فإنه لا بد من مواكبته بالتنمية ومساعدة شعوبنا".

وأضاف "سيعقد فى هذا الاطار فى التاسع عشر من أبريل الجارى فى واشنطن اجتماع لوزراء مالية مجموعة الخمس فى الساحل للمصادقة على مخطط العمل ذى الأولوية للمجموعة الذى يشمل مشاريع سيستفيد منها بشكل عاجل السكان فى المناطق الحدودية على وجه الخصوص فى البلدان الخمسة الأعضاء فى المجموعة، حتى يشعر هؤلاء أن هناك جهودا تبذل لصالح تحسين ظروفهم"، وتابع "هناك مشاريع من قبيل مشروع السكة الحديدية الذى سيربط عواصم الدول الخمس وشركة طيران الساحل التى ستمكن من حل مشاكل التنقل بين الدول الأعضاء ومشاريع تتعلق بالطاقة وتحسين التكيف والتنمية الحضرية".

وأشار إلى أن "كل هذه الجهود تعزز قناعتنا بتلازم الأمن والتنمية"، وأكد أنه أبلغ الرئيس أنه والخبير الأمنى وقائد القوة المشتركة والخبير فى مجال البنى التحتية سيسافرون غدا الى موسكو وبعدها إلى واشنطن للقاء وزراء مالية المجموعة، ثم إلى بروكسيل لمخاطبة مجلس السلم والأمن الأوروبى، كل ذلك فى إطار الجهود الدبلوماسية الحثيثة للأمانة الدائمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير موريتانى يبحث مع مسئولين دوليين تسريع تنفيذ برامج دول الساحل الخمس

تركيا تقدم 5 ملايين دولار لمجموعة دول الساحل الخمس

انطلاق قمة بروكسل اليوم لدعم مجموعة دول الساحل الخمس فى مواجهة الإرهاب

اخبار عربية

الرئيس الموريتانى

دول الساحل

السلم والامن الاوروبى

اخبار العرب

مكافحة الارهاب

اخبار موريتانيا




لا تفوتك
صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

صفحة الأهلى على تويتر لـ"جوزيه": عيد ميلاد سعيد لمن أقر قانون الغاب

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة