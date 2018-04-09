الرئيس الموريتانى يستقبل الأمين الدائم لمجموعة الخمس بالساحل

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استقبل الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، بالقصر الرئاسى فى نواكشوط، مامان سيديكو صمبو، الأمين الدائم لمجموعة الخمس بالساحل، التى تضم بالإضافة إلى موريتانيا كلا من مالى وتشاد والنيجر وبوركينافاسو.

وصرح المسئول الإقليمى، بأنه بحث مع الرئيس الموريتانى مبادرة المجموعة المدعومة من طرف الشركاء، وأهمية التنسيق المحكم فيما يخص الدعم المقدم من طرف أصدقائنا وشركائنا، وأضاف "تطرقنا كذلك للقوة المشتركة للمجموعة التى يتم نشرها الآن دون أن نغفل أنه ليتحقق الأمن، فإنه لا بد من مواكبته بالتنمية ومساعدة شعوبنا".

وأضاف "سيعقد فى هذا الاطار فى التاسع عشر من أبريل الجارى فى واشنطن اجتماع لوزراء مالية مجموعة الخمس فى الساحل للمصادقة على مخطط العمل ذى الأولوية للمجموعة الذى يشمل مشاريع سيستفيد منها بشكل عاجل السكان فى المناطق الحدودية على وجه الخصوص فى البلدان الخمسة الأعضاء فى المجموعة، حتى يشعر هؤلاء أن هناك جهودا تبذل لصالح تحسين ظروفهم"، وتابع "هناك مشاريع من قبيل مشروع السكة الحديدية الذى سيربط عواصم الدول الخمس وشركة طيران الساحل التى ستمكن من حل مشاكل التنقل بين الدول الأعضاء ومشاريع تتعلق بالطاقة وتحسين التكيف والتنمية الحضرية".

وأشار إلى أن "كل هذه الجهود تعزز قناعتنا بتلازم الأمن والتنمية"، وأكد أنه أبلغ الرئيس أنه والخبير الأمنى وقائد القوة المشتركة والخبير فى مجال البنى التحتية سيسافرون غدا الى موسكو وبعدها إلى واشنطن للقاء وزراء مالية المجموعة، ثم إلى بروكسيل لمخاطبة مجلس السلم والأمن الأوروبى، كل ذلك فى إطار الجهود الدبلوماسية الحثيثة للأمانة الدائمة.