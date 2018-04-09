الخارجية الروسية: استخدام إسرائيل للقوة ضد الفلسطينيين عشوائى وغير مقبول







رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن استخدام الجيش الإسرائيلى للقوة ضد الفلسطينيين فى احتجاجات داخل قطاع غزة أمر غير مقبول.

وبدأ الفلسطينيون مظاهرات فى 30 مارس أطلقوا عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى" للمطالبة بعودة اللاجئين وأبنائهم لمنازلهم فيما أصبحت الآن إسرائيل.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية فى بيان ما وصفته "بالاستخدام العشوائى للقوة ضد المدنيين".