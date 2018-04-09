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الإثنين، 09 أبريل 2018 06:57 م
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الخارجية الأمريكية: الهجوم بالأسلحة الكيماوية بسوريا وقع بمنطقة القوات الحكومية

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:19 م
الخارجية الأمريكية: الهجوم بالأسلحة الكيماوية بسوريا وقع بمنطقة القوات الحكومية هجوم دوما الكيماوى


رويترز
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قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الهجوم بالأسلحة الكيماوية فى سوريا وقع فى منطقة عمليات للقوات الحكومية، مؤكده أن القوات السورية وحلفاؤها يمنعون المراقبين الدوليين من دخول دوما. 
 
ودعت سوريا وروسيا إلى فتح منطقة الغوطة الشرقية بما فى ذلك دوما لدخول مساعدات طبية دولية ومراقبين دوليين. 
 
وأوضحت  الخارجية الأمريكية أنها تتشاور مع الحلفاء حول الرد "وستكون هناك عواقب عن هذه الفظائع غير المقبولة"
 

 


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